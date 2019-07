Wetter: Hitze die zweite, 2019

Als der Deutsche Wetterdienst (DWD) Ende April eine Pressemitteilung über die anhaltende Frühjahrstrockenheit veröffentlichte, ging ein nervöses Zucken durch die Republik. »Wetterdienst warnt vor Dürresommer« titelten die Zeitungen und Onlineportale, was so allerdings nicht stimmte. Niemand, nicht einmal die Meteorologen, wusste zu diesem Zeitpunkt, wie der Sommer werden könnte. Und niemand beim Wetterdienst hätte wohl geahnt, dass eine harmlose Konditionalkonstruktion solche Wellen schlägt. »Hält die Trockenheit an, droht der nächste Dürresommer in Deutschland«, hatte der DWD eigentlich geschrieben. Doch am Ende konnte man sich immerhin damit zufriedengeben, dass ein grobes Missverständnis vorlag. Denn dass erneut ein Dürresommer bevorstand, war eher unwahrscheinlich.

Jetzt sind sich die Meteorologen nicht mehr so sicher. Seit Wochen hat es viel zu wenig geregnet, vor allem im Norden und Osten herrscht eine schwere Dürre. Auf dem Dürreatlas des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung leuchten wieder viele Regionen rot, die Böden sind staubtrocken, die Wasserreserven alle aufgebraucht. Und seit einigen Tagen haben die Meteorologen wenig Grund zur Annahme, dass sich daran etwas ändern wird: Von Montag an strömt erneut extreme Hitze nach Europa. Regen ist nicht in Sicht. Die Böden trocknen weiter aus.

Dauer und Intensität der zweiten Hitzewelle dieses Sommers sind noch unklar, aber manches Wettermodell berechnet ähnliche Extremtemperaturen, wie sie sich schon Ende Juni einstellten, nachdem heiße Luft nach West- und Mitteleuropa strömte. Von Montag an klettern die Temperaturen im Süden schon auf über 30 Grad, zum Dienstag kommt die Saharaluft auch im Norden an. Am heftigsten erwischt die Affenhitze wohl Frankreich, Benelux und den Westen Deutschlands, hier sind nach Wochenmitte Höchstwerte von mehr als 35 Grad Celsius die Regel, im Landesinnern von Frankreich dürften auch die 40 Grad Celsius wieder überschritten werden. In Paris könnte sogar der Allzeitrekord mit 40,4 Grad Celsius vom Juli 1947 geknackt werden.

Temperaturrekorde in Sicht

»Es wird wieder sehr heiß«, sagt Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. »Eine solche Hitzewelle erlebt man nicht alle Tage.« Den vorläufigen Höhepunkt erwartet er am Donnerstag und Freitag, mit Temperaturen bis 38 Grad Celsius. Lokal könnten auch 40 Grad Celsius erreicht werden, sagt er, aber das sei nur eine vorsichtige Prognose. Denn bei der Hitzewelle Ende Juni zeigte sich, dass die Wettermodelle die Maximalwerte doch ein wenig übertrieben hatten. Damals verhinderte Saharastaub in der Atmosphäre wohl einen neuen deutschen Hitzerekord (40,3 Grad Celsius in Bad Kissingen).