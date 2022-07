Hitzewelle: Wie heiß ist zu heiß für den menschlichen Körper?

Erst in jüngster Zeit wurde dieser Grenzwert an Menschen in Laborversuchen getestet. Die Ergebnisse geben noch mehr Anlass zur Sorge. Um die Frage »Wie heiß ist zu heiß?« zu beantworten, brachten wir junge, gesunde Männer und Frauen in das Noll-Labor der Penn State University, um sie in einer kontrollierten Umgebung einer Hitzebelastung auszusetzen. Die Experimente sollen Aufschluss darüber geben, welche Kombinationen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit selbst für die gesündesten Menschen schädlich sein können.

Jeder Teilnehmer schluckte eine kleine Telemetriepille, die seine Körperkerntemperatur überwachte. Dann wurden sie in eine Klimakammer gesetzt und sollten sich gerade so viel bewegen, dass sie die minimalen Aktivitäten des täglichen Lebens wie Kochen und Essen simulierten. Die Forscher erhöhten langsam entweder die Temperatur in der Kammer oder die Luftfeuchtigkeit und beobachteten, wann die Kerntemperatur der Versuchspersonen zu steigen begann.