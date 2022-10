Holdout: Die japanischen Soldaten, die das Kriegsende verpassten

Doch schnell verbreitete sich die Nachricht, dass es sich bei dem Toten nicht um einen einfachen Kriminellen gehandelt hatte, sondern um einen japanischen »Holdout«: Es war der Obergefreite Kinshichi Kozuka. Er sollte der letzte kaiserlich-japanische Soldat sein, der in der Überzeugung fiel, im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen – mehr als 27 Jahre, nachdem Japan den Krieg verloren hatte.

Versprengte Soldaten kämpften weiter für Japan

Holdouts wie Kozuka waren Soldaten, die nicht über die Kapitulation Japans am 2. September 1945 informiert wurden oder dieser Nachricht misstrauten. Wie viele es von ihnen zum Kriegsende in den von Japan besetzten Gebieten und auf den weit verstreuten Inseln im Südostpazifik gegeben hat, ist nicht genau bekannt. Doch Berichten zufolge tauchten bis in die 1950er Jahre in entlegenen Dschungelgebieten immer wieder japanische Soldaten auf.

Neun Monate vor Kozukas Tod hatte man auf Guam im Westpazifik den Unteroffizier Shōichi Yokoi (1915–1997) gefangen genommen. Zwei Fischer hatten ihn zufällig in seinem Erdloch aufgespürt, in dem er seit der Invasion der US-Amerikaner 1944 hauste. Fast hätten ihn die Fischer getötet. »Einer der beiden schlug Yokoi bewusstlos und hätte ihn erschossen, wenn ihn sein Kompagnon nicht zurückgehalten hätte«, schreibt der Japanexperte Yoshikuni Igarashi in seinem Buch »Homecomings – The Belated Return of Japan's Lost Soldiers«. Der Geschichtsprofessor von der Vanderbilt University in Nashville hat sich intensiv mit dem Schicksal der auch als »stragglers«, als Nachzügler, bezeichneten Holdouts beschäftigt. Seiner Ansicht nach wollte der Fischer Yokoi töten, weil er ihn »als Feind sah« – denn japanische »stragglers« hatten zuvor Verwandte von ihm getötet.