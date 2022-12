Holodomor: Als Stalin die Ukrainer mit Hunger tötete

Holodomor – das Wort klingt so düster wie seine Bedeutung: »Töten durch Hunger«. Holodomor, das war eine menschengemachte Katastrophe, die in den Jahren 1932 und 1933 Millionen Menschen in der Ukraine das Leben kostete. Die Ereignisse brannten sich in die Erinnerung der Überlebenden ein. So wie bei Maria Katchmar, die viele Jahrzehnte später schilderte, was ihr als Kind widerfuhr, als der Holodomor ihr Dorf erreichte:

»Es gab absolut nichts zu essen. Wir aßen Gras. Meistens aßen wir Pfannkuchen aus Blättern und erfrorenen Kartoffeln, die unsere Nachbarin uns gab. So hat sie uns gerettet. (…) Fast alle sind gestorben. Meistens war nur noch ein Mann oder eine Frau [aus jeder Familie] übrig. Fast alle Kinder starben. (…) Es gab eine Grube, und da warfen sie sie hinein, wie Schlamm. Die Grube war groß genug für das ganze Dorf.«

Maria Katchmar wuchs in Polyvka auf, einem ukrainischen Dorf im heutigen Oblast Tscherkassy. Vor rund 90 Jahren verhungerten dort wie in anderen Dörfern und Städten der Ukraine etliche Menschen, darunter die acht Geschwister von Maria Katchmar. Neueren Studien zufolge starben in der Ukraine zwischen 1932 und 1934 etwa 3,9 Millionen Menschen. Das waren 13,3 Prozent der damaligen ukrainischen Bevölkerung. Dabei löschte die Hungersnot nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Kasachstan – hier starben im Verhältnis zur Bevölkerung die meisten Menschen –, dem Wolgagebiet, dem Nordkaukasus und anderen Regionen der Sowjetunion ganze Dörfer aus.