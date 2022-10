Holzöfen: Der Qualm der Energiekrise

Es stinkt wieder in Deutschland, der Herbst ist da. Ungewöhnlich früh haben die Menschen im Land die Heizungen angeworfen, trotz Energiekrise möchte niemand im Kalten sitzen. Weil Gas und Öl teuer sind, horten die Deutschen wie besessen Holz. Ofenbauer sind für Monate ausgebucht, Holzscheite knapp und teuer – die Menschen kaufen, was sie in die Finger kriegen. Doch was da in den elf Millionen Holzöfen in Rauch aufgeht, bereitet Umweltforschern und Medizinern, aber auch immer mehr Klimaexperten, große Sorgen. Dem Land droht ein veritabler Stinkewinter, womöglich der dreckigste seit einigen Jahrzehnten.

Wer die Energiekrise riechen will, muss abends nur vor die Tür treten. Schwere Rauchschwaden kriechen aus den Kaminen auf die Straßen und breiten sich in den Wohnvierteln aus. An Lüften ist nicht zu denken, und beim Abendspaziergang empfiehlt es sich, die Coronaregeln zu befolgen: Maske tragen.

Einer, der diesen Zustand kritisiert, ist der Aerosolforscher Achim Dittler. Der Professor am Karlsruher Institut für Technologie forscht seit Jahren zur Gasreinigung und Luftreinhaltung. Bei der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina war er 2019 Mitglied der Arbeitsgruppe »Grenzwerte der Luftverschmutzung«. In der Wissenschaft sei längst klar, welche fatalen Folgen das Verbrennen von Holz für Umwelt, Gesundheit und Klima habe, sagt Dittler. Kein Brennstoff setze – bezogen auf den Energiegehalt – mehr Schadstoffe und Kohlendioxid frei.

Daher rechnet er in diesem Winter mit einer deutlichen Verschlechterung der Atemluftqualität in vielen Wohngebieten. Besonders schlimm werde es in den Abend- und Nachtstunden sowie an den Wochenenden. Von einer bestimmten Uhrzeit an heißt es dann »Passivrauchen für alle«. Besonders schlecht könnte die Atemluft werden, wenn eine trübe, kalte Inversionswetterlage dominiere und der Dreck einfach nicht abziehen könne. Dittler fragt sich, wie viel Evidenz noch vorliegen muss, damit das Problem von Politik und Verbrauchern endlich ernst genommen wird.

Denn in den Holzöfen und Kachelöfen dürfte in diesem Winter nicht nur luftgetrocknetes Buchenholz verbrennen. Hauptsache warm heißt das Motto der Heizsaison 2022. Alles, was brennt, landet in den Flammen. Lackierte Möbel und lasierte Terrassendielen werden auf den gängigen Anzeigenportalen angeboten, sogar kunststoffbeschichtetes Altholz. Im Baumarkt gibt es Braunkohlebriketts. Und niemand sollte sich wundern, wenn der Nachbar öfter auch Abfälle im Ofen entsorgt.

Holz verbrennt nur unvollständig

Dass die Luftbelastung deutlich zunehmen wird, davon geht auch Ralf Zimmermann aus. Der Chemiker vom Helmholtz-Zentrum München und der Universität Rostock erforscht, was die »Gemütlichkeitskaminfeuer« an Schadstoffen freisetzen. Denn Holz verbrennt im Unterschied zu Öl und Gas unvollständig, vor allem wenn die Öfen falsch bedient werden. Dadurch entweichen Rußpartikel, an deren Oberfläche toxische Schadstoffe wie die Krebs erregenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, kurz PAK, vorliegen. Auch Metalle werden freigesetzt, sagt Zimmermann, außerdem große Mengen reaktiver und toxischer Gase wie Benzol oder Formalaldehyd. Werden auch Althölzer mit Farben oder Spanplatten verheizt, könne es sogar zu »richtig gefährlichen Emissionen« kommen, darunter Dioxine und Blausäure.