Homo erectus : Der unfassbare Frühmensch

Kein Zweifel: Homo erectus hat die unangefochtene Pionierrolle in unserer Ahnenreihe – eine Menschenform der Superlative. Er war der Erste, der in seinen Körpermaßen und Proportionen dem Menschen der Gegenwart ähnelte. Er war der erste Hominine, der in der Savanne vom Gejagten zum Jäger wurde. Und vermutlich nutzte er als Erster das Feuer.

Die Liste ist noch länger. Homo erectus (von lateinisch = erectus, aufgerichtet) ist laut Fundlage der früheste Hominine, der sich von Afrika aus nach Eurasien ausgebreitet hat. Out-of-Africa I nennen die Paläoanthropologen das Szenario dieser ersten Expansion aus der Menschheitswiege. Sie hat offenbar ziemlich rasch nach dem ersten Auftritt des Homo erectus auf der Weltbühne stattgefunden: Zwei Millionen Jahre alt ist das bislang früheste Fossil, ein Kinderschädel mit der Katalognummer DNH 134. Der Paläoanthropologe Andy Herries hat es vor wenigen Jahren im Höhlensystem von Drimolen in Südafrika entdeckt, wie er und seine Kollegen in der Fachzeitschrift »Science« berichten. Und bereits vor 1,8 Millionen Jahren tauchte die Menschenform in Eurasien auf, an einer Fundstelle im georgischen Dmanisi im Kaukasus.

Von da an war sie in fast ganz Eurasien präsent, von Spanien bis nach China. Nach Homo sapiens ist Homo erectus die am weitesten verbreitete Menschenform aller Zeiten. Der vorläufige Endpunkt dieser Pionierkarriere wurde 2019 markiert: Bei einer Neudatierung der Fundstelle von Ngandong auf der indonesischen Insel Java fixierte eine Forschergruppe um Yan Rizal vom Institute of Technology in Bandung das letzte Auftreten in das Zeitfenster von 117 000 bis 108 000 Jahren vor heute.

Somit überspannt diese Art eine Ära von fast 1,9 Millionen Jahren. Das berechtigt zu einem weiteren Superlativ. Homo erectus ist mit Abstand die bislang erfolgreichste Spezies der Gattung Homo. Zum Vergleich: Den anatomisch modernen Menschen, die einzige heute noch existierende Menschenform unseres Planeten, gibt es seit gerade einmal 300 000 Jahren. So alt sind die frühesten Sapiens-Funde aus Djebel Irhoud in Marokko. Dennoch wirft Homo erectus, eigentlich ein gut bekannter Akteur der Humanevolution, immer noch große Fragen bei den Paläoanthropologen auf. In Anlehnung an den Philosophie-Bestseller von Richard David Precht könnte das größte Rätsel so lauten: »Wer war Homo erectus – und wenn ja, wie viele?«

Eine Art – viele Namen?

Seit mehr als einem Jahrhundert stoßen Forscher an diversen Fundstellen der Alten Welt auf fossile Schädelreste, die charakteristische Gemeinsamkeiten aufweisen: dickwandige Knochen, vorspringende Überaugenwülste, lang gezogene und niedrige Hirnschädel. Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts begann sich die Sammelbezeichnung Homo erectus zu etablieren. Weil diese Schädel jedoch aus verschiedenen Zeiten und geografischen Zonen oft etwas unterschiedlich aussehen, erlagen einige Paläoanthropologen der Versuchung, separate Artnamen zu vergeben: Homo ergaster, Homo georgicus, Homo rhodesiensis, Homo heidelbergensis. Zwei wissenschaftliche Denkschulen liefern sich bis heute heiße Gefechte. Die so genannten »Lumper«, zu Deutsch »Zusammenwerfer«, tendieren dazu, ähnliche Überreste einer einzigen Gruppe zuzuordnen. Demgegenüber teilen die »Splitter« die Fossilfunde auf Grund anatomischer Merkmale in mehrere Arten auf. Genetisch lassen sich die Schädel- und Knochenreste nicht auswerten. Jedenfalls noch nicht. Das Erbgut von Homo erectus ist unbekannt, weil die Knochen schlicht zu alt sind oder in einer nicht genügend kalten Umgebung lagerten, als dass sich nachweisbare Genabschnitte hätten erhalten können.

»Ich denke, es macht keinen Sinn, die unterschiedlichen Populationen des Homo erectus als eigene Arten zu führen«, bricht Friedemann Schrenk eine Lanze für die Lumper. »Sie haben einen gemeinsamen Ursprung und sind durch ihre weltweit verbreitete Kultur verbunden. Das war einfach eine ungeheuer vielfältige Art, mit der höchsten Variabilität innerhalb sämtlicher Homininen.« Schrenk ist Professor für Paläobiologie der Wirbeltiere an der Goethe-Universität und Leiter der Sektion Paläoanthropologie am Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt am Main.