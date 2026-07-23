Fields-Medaille 2026: Hong Wang knackt ein scheinbar paradoxes Rätsel der Geometrie

Fortan fragten sich Fachleute, welche Dimension diese »Kakeya-Fläche« besitzt. Für gewöhnlich sind ebene Flächen zweidimensional. Aber es gibt Ausnahmen: Fraktale oder eine raumfüllende Linie können beispielsweise auch gebrochenzahlige Dimensionen haben, etwa 1,5-dimensional sein. Da die Kakeya-Flächen sehr zerklüftet sind, liegt die Frage nach der Dimensionalität nahe. 1971 bewies der Mathematiker Roy Davies, dass die Kakeya-Fläche stets zweidimensional ist, selbst wenn ihr Flächeninhalt verschwindet.

Aber wie ist das in höheren Dimensionen, wenn eine Nadel entlang von n Raumrichtungen rotiert wird? Die Kakeya-Vermutung besagt, dass sie stets ein n-dimensionales Volumen abdeckt. Auch wenn der zweidimensionale Fall gelöst war, stellte der dreidimensionale die Fachleute jahrzehntelang vor ein Rätsel. Sie konnten zwar ausschließen, dass eine rotierte Nadel ein Volumen mit weniger als 2,5 oder 2,6 Raumdimensionen abdeckt – weiter kamen sie allerdings nicht. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum.de Digitalpaket: Die Welt der Zahlen

Wang ließ sich nicht entmutigen. Sie war es bereits gewohnt, sich durchzubeißen, denn ihr fiel Mathematik nach eigenen Angaben an der Universität schwer. Deshalb gab sie sich fünf Jahre, um sich darin zu versuchen – falls sie scheitern würde, würde sie sich etwas anderem zuwenden. »Nach dieser Entscheidung hörte ich auf, mich darum zu sorgen, ob ich nun gut in Mathe bin oder nicht«, erzählt sie in einem Video, das die Simons Foundation über sie gedreht hat.

Wang stieß über einen Blogbeitrag des renommierten Mathematikers Terence Tao auf die Kakeya-Vermutung. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Joshua Zahl arbeitete sie die Details der Fragestellung aus. »Die Zusammenhänge bei den an Kakeya angrenzenden Problemen in zwei Dimensionen waren sehr gut verstanden«, sagte Wang in einem Interview. »Aber uns fehlten die Werkzeuge, um höhere Dimensionen zu untersuchen.« Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Mathe in der Popkultur

Schritt für Schritt konnten sich die beiden immer mehr davon überzeugen, dass eine Lösung möglich sei. Wang und Zahl räumten im Februar 2025 mühevoll alle Fälle aus, bei denen das von einer Nadel abgedeckte Volumen eine Dimension von weniger als drei besitzen würde. So bewiesen sie schließlich die Kakeya-Vermutung für drei Raumdimensionen: Demnach ist das bedeckte Volumen stets dreidimensional.

Damit haben Wang und Zahl gezeigt, dass selbst eine Menge, die kein Volumen besitzt, geometrisch die volle Dimension des Raums einnehmen kann. Für höhere Dimensionen ist die Kakeya-Vermutung noch offen. Aber die neu entwickelten Methoden könnten dort den nächsten Zugang liefern – und auch darüber hinaus zu weitreichenden Resultaten führen.