Humanevolution: Wie sich neandertalerartige Minigehirne entwickeln

Der moderne Typ des NOVA1-Gens variiert zu der archaischen Version – welche sich noch bei anderen lebenden Primaten nachweisen lässt – durch eine einzige Nukleinbase. Diese brachten die Forscher per CRISPR-Cas-9 in die Stammzellen ein. Dadurch wird in den archaischen Organoiden von NOVA1 ein Protein codiert, das sich nur durch eine einzige Aminosäure von seinem modernen Pendant unterscheidet. »Die Tatsache, dass alle Menschen oder fast alle Menschen heutzutage diese Version besitzen und nicht die alte, bedeutet, dass sie uns zu bestimmten Momenten in der Evolution einen enormen Vorteil verschafft hat. Die Frage, die sich uns jetzt stellt, ist also, worin diese Vorteile bestehen«, sagt Muotri.

Die Unterschiede wiesen die Forscher auch auf molekularer Ebene nach. Sie identifizierten 277 Gene mit unterschiedlicher Aktivität. Einige davon beeinflussen die neuronale Entwicklung und Vernetzung. Aus dem Grund fand die Forschergruppe verschiedene Stufen von Synapsenproteinen in den archaischen Hirnorganoiden vor. Zudem feuerten deren Neurone in einem chaotischeren Muster als in den menschlichen Geweben der Kontrollgruppe. Darüber hinaus entwickelten sich die Hirnkopien der Neandertaler und Denisovaner rascher.

Sah so das Neandertalergehirn aus?

»Das wichtigste Ergebnis ist, dass man [das Gen] in einen Urzustand zurückversetzt und einen Effekt im Organoid sieht«, sagt Wolfgang Enard, Evolutionsgenetiker an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist erstaunt, dass ein so kleiner genetischer Unterschied derart offensichtliche Veränderungen verursacht. Allerdings zeigt er sich skeptisch, ob das seltsame Aussehen der Organoide viel über die einstigen Neandertalergehirne verrät.

Auch Camp gibt zu bedenken, dass die Organoide mit dem archaischen Gen sehr wahrscheinlich keinem tatsächlichen Neandertalergewebe entsprechen. Im Gegenteil – die beobachteten Merkmale entstanden vielleicht deshalb, weil ein wichtiges Protein verändert wurde. Und dieses Protein ist wiederum beim Menschen vorhanden, weil sich im Lauf der Zeit die verstärkten Effekte vieler Mutationen übereinandergelegt hatten. »Es ist wie Jenga«, sagt Camp, »man zieht diese eine Aminosäure heraus, und das Gehirn funktioniert nicht mehr«.