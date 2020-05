Gesundheit: Hype oder Hilfe: Was bringt Dopaminfasten?

Das kommt auf den Kontext an. Wenn man sich bei der Arbeit über Stunden konzentrieren und in den gedanklichen Flow kommen will, stört es natürlich, wenn alle paar Sekunden ein Handy piept. Ich persönlich stelle deswegen oft meine Nachrichten- und Social-Media-Kanäle einfach mal aus. Ich will diese Medien weiterhin nutzen, aber nicht immer und überall. Wichtig ist auch, zur Schlafenszeit strikt darauf zu verzichten. Und das hat nicht nur mit Blaulicht und Melatonin zu tun; durch den ständigen Input merkt man oft einfach nicht, wie müde man ist. Insofern sollte man besser feste Tageszeiten für Online-News und Chats reservieren. Wer das Gefühl hat, ohne ein bestimmtes Medium gar nicht mehr leben zu können, sollte mal eine längerfristige Abstinenz ausprobieren, quasi als Selbstversuch. Laden... Laden... © mit frdl. Gen. von Thilo van Eimeren (Ausschnitt) Thilo van Eimeren | ist Neurologe und Professor für Multimodale Bildgebung an der Uniklinik Köln. Dort erforscht er unter anderem die Bedeutung des Hirnbotenstoffs Dopamin für Motivation, Impulskontrolle und Suchterkrankungen.

Könnte es dabei nicht im Gegenteil passieren, dass man noch mehr nach den entbehrten Lustreizen giert?

Das denke ich nicht, denn Sucht entsteht durch zwei Mechanismen. Nehme ich eine Droge, fördert das resultierende Hochgefühl den Drang, die Droge wieder zu konsumieren. Das nennt man positive Verstärkung. Doch nicht nur diese führt zur Sucht, sondern ebenso der Drang, den negativen Effekt des Auslassens, das so genannte Craving, zu beenden. Letzteres lässt mit der Zeit nach.

Das heißt, der Verzicht sollte schon eine gewisse Dauer haben?

Wenn man zu kurz verzichtet, bleibt das Craving vielleicht bestehen und man will umso stärker immer wieder nach dem Smartphone greifen. Eine genaue Zeitangabe ist schwierig, aber nach meiner Einschätzung dauert es länger als nur ein paar Tage, bis die negative Verstärkung abnimmt. Also müsste man mindestens eine, besser zwei Wochen durchhalten, um sich effektiv zu entkonditionieren.

Eine extreme Variante ist der Verzicht auf soziale Kontakte, Lesen, Sport und anderes. Was ist davon zu halten?

Es fällt mir schwer, das einzuordnen. Es klingt wie ein Kloster-Retreat, bei dem man sich völlig zurückzieht, isoliert lebt und schweigt. Ich selbst habe das noch nicht gemacht, kann mir jedoch vorstellen, dass das manchen in unserer reizüberfluteten Welt guttut. Es kommt sicher darauf an, was man erreichen will: Möchte ich nur meinen überschießenden Onlinekonsum in den Griff kriegen, ist so eine extreme Variante kaum nötig. Wenn ich aber generell mal meinen Kopf »durchpusten« will, könnte es hilfreich sein. Jemandem in einer depressiven Phase würde ich solch eine Reizarmut allerdings nicht empfehlen.

Warum nicht?

Menschen mit einer Depression leiden in der Regel unter Antriebslosigkeit und ziehen sich sozial zurück. Sport und Sozialkontakte können ihnen helfen, sich aus der Depression zu befreien. Ein Verzicht auf positive Reize wäre da eher kontraproduktiv.

Kann man das Dopaminfasten durch eine veränderte Ernährung unterstützen?

Theoretisch kann man zeitweise auf gewisse Nahrungsbestandteile verzichten, die zur Herstellung von Dopamin notwendig sind. Diese spezielle Diät wird im Rahmen von Studien ärztlich kontrolliert durchgeführt. Für den privaten Hausgebrauch ist das hingegen überhaupt nichts, weil es zu Mangelerscheinungen führen kann. Davon kann ich nur dringend abraten.

Die Fragen stellte die promovierte Neurobiologin und »Gehirn&Geist«-Volontärin Anna Lorenzen.