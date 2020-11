Hypochondrie: Ich glaub, ich hab da was

Da ist es wieder: dieses leichte Kratzen im Hals. Ist es warm hier, oder liegt das an mir? Fühl mal meine Stirn! Viele Menschen achten derzeit besonders auf Veränderungen in ihrem Körper und haben schon bei einem Wehwehchen ein mulmiges Gefühl. Denn was sonst eine Erkältung ankündigt, könnte im Jahr 2020 ein Indiz für eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung sein – Covid-19. Derlei Beunruhigung lässt ansatzweise nachempfinden, wie es manchen Menschen ständig geht: Für 4 von 1000 Personen in Deutschland ist Todesangst nämlich ein täglicher Begleiter. Sie sind Hypochonder und leben in andauernder Sorge vor Keimen und tödlichen Krankheiten.

Bis zu 13 Prozent der Bevölkerung erfüllen zwar nicht das Vollbild einer hypochondrischen Störung, die Betroffenen haben jedoch regelmäßig belastende Krankheitsängste. Bei den meisten kommen sie zumindest hin und wieder vor. Erst wenn die Furcht vor einem schweren Gebrechen das Leben stark einschränkt, spricht man von einer Störung. Diese tritt häufig im jungen und mittleren Erwachsenenalter erstmals auf und ist ohne Behandlung äußerst hartnäckig.

Die Betroffenen beschäftigen sich übermäßig mit ihrer Gesundheit. Körperliche Symptome wie Herzrasen, Schwindel oder Bauchschmerzen deuten sie als Zeichen für eine schwere und lebensbedrohliche Krankheit. Sie fürchten Krebs, Herzinfarkte, neurologische Erkrankungen wie Parkinson und gelegentlich schwere psychische Störungen wie Schizophrenie. Viele suchen ihren Körper regelmäßig nach Hinweisen ab und konsultieren sehr häufig eine Ärztin oder einen Arzt – durchschnittlich 20-mal pro Jahr. Findet sie oder er nichts, was die Symptome erklärt, wird oft ein anderer Arzt zu Rate gezogen. Dieses Phänomen ist als »Doctor Hopping« bekannt. Doch das gilt nicht für alle Betroffenen: Bei manchen ist die Angst so groß, dass sie den Gang in die Praxis scheuen.

Hypochonder achten stark auf sich und sorgen so oft für mehr Sorgen

Sebastian Kraemer war ständiger Gast bei seiner Hausärztin. Der heute 40-Jährige litt während des Studiums unter Schwindel, Zittern, Muskelzuckungen und dem quälenden Gedanken: Ich muss schwer krank sein. Hinter einem leichten Taubheitsgefühl vermutete er direkt einen Schlaganfall. Sah seine Haut im Spiegel seltsam gelblich aus, war das – ganz klar – die Leber. Zeigte die Waage plötzlich zehn Kilo weniger an, konnte dies nur eines bedeuten: Krebs. »Dass es einfache Erklärungen wie eine fahle Beleuchtung oder eine kaputte Waage gab, kam mir damals nicht in den Sinn«, sagt Kraemer. »Ich dachte sofort an das Schlimmste.«