Im Medizinschrank: Ibuprofen, der beliebte Schmerzdämpfer

Tabletten gegen Kopfweh und Magenschmerzen, Salben für Brandwunden und Sportverletzungen – eine ordentliche Hausapotheke ist umfassend ausgestattet. Doch was für Wirkstoffe stecken eigentlich in den Medikamenten? Welche Mittel helfen wirklich, was ist umstritten? Und gibt es vielleicht eine gesündere Alternative? Wir werfen regelmäßig einen Blick auf die Mittel im Medizinschrank. Dieses Mal: Ibuprofen.

Wie viele haben das zu Hause?

Ein Medikament mit Ibuprofen dürfte in fast jedem Haushalt in Deutschland zu finden sein: Jedes zweite rezeptfreie Schmerzmittel, das sich die Menschen in der Apotheke kaufen, beruht auf dem Wirkstoff. 2017 bescherte Ibuprofen den Apotheken mehr als 160 Millionen Euro Umsatz. Den Arzneistoff gibt es in Form von Tabletten oder Dragees sowie als Zäpfchen, Sirup, Creme oder Brausetablette.

Wie wirkt das und wie gut?

Ibuprofen hilft bei leichten bis mäßig starken Schmerzen, etwa Kopf-, Zahn- oder Regelschmerzen, und senkt Fieber. Auch nach Sportverletzungen oder bei Gelenkbeschwerden kommen Medikamente mit dem Wirkstoff zum Einsatz. Ibuprofen hemmt die Entzündungsprozesse im Körper. Zudem bremst es die Schmerzweiterleitung und -wahrnehmung. Mit der maximalen Wirkung ist ein bis zwei Stunden nach der Einnahme zu rechnen.

Was sind häufige Nebenwirkungen?

Verglichen mit anderen Schmerzmitteln ist Ibuprofen gut verträglich. Dennoch führt die Einnahme bei mehr als jedem Zehnten zu Beschwerden wie Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen, Bauchweh, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung. Wer bereits andere Medikamente einnimmt, sollte vorher mit seinem Arzt oder Apotheker besprechen, ob es zu Wechselwirkungen mit Ibuprofen kommen könnte. Das gilt etwa für bestimmte Blutdrucksenker oder Rheumamittel. Bei schwerer Herzschwäche und Leber- oder Nierenerkrankungen ist Ibuprofen tabu, ebenso im letzten Drittel der Schwangerschaft. Zusammen mit Acetylsalicylsäure (ASS) sollte man es keinesfalls einnehmen.