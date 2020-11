Wetterphänomene: Die Angst vor dem kalten Mädchen

Eine riesige Umwälzpumpe

Unter neutralen Bedingungen weht der Wind in dieser Region von Osten, der Passat. Dieser Normalzustand ist Teil einer planetaren Umwälzpumpe. Der kalte Humboldtstrom schiebt dann einen gigantischen Warmwasserberg von der Küste Südamerikas nach Westen in Richtung Südostasien und Australien. Der Passat bewirkt, dass der Pazifik vor der Küste Indonesiens mit 29 Grad Celsius Badewannentemperatur erreicht, während es auf demselben Breitengrad vor Südamerika bloß 24 Grad sind. Zugleich ist es dort vergleichsweise trocken, und der Meeresspiegel liegt wegen des geringeren Volumens kälteren Wassers um bis zu 30 Zentimeter niedriger. Bei einem El Niño bricht diese Zirkulation komplett zusammen und kehrt sich um. Das passiert unregelmäßig, im Schnitt alle zwei bis sieben Jahre. Der Wind dreht dann von Ost auf West, so dass das warme Wasser gen südamerikanische Küste schwappt. In Südostasien dagegen zieht sich das Meer zurück. Nun wird es dort kühler und trockener. Wie, wann und warum sich das Wetterphänomen im Pazifik bildet, darüber gibt es nur vage Theorien.

La Niña ist die kleine Schwester von El Niño und steht bezeichnenderweise immer noch im Schatten des großen Bruders, obwohl das Mädchen nicht weniger gravierende Auswirkungen hat. La Niña ist die Gegenbewegung zu El Niño, überdurchschnittliche starke Ostwinde fördern an der Küste Südamerikas kaltes Tiefenwasser an die Oberfläche. Der äquatoriale Pazifik kühlt dadurch stark aus, das warme Wasser wird nach Südostasien verdrängt und löst dort vermehrt Starkregen aus.

Von La Niña sprechen Geowissenschaftler, wenn über Monate die Wassertemperatur des mittleren Pazifiks ein halbes Grad niedriger liegt als im langjährigen Schnitt. Je nach Abweichung unterscheiden Ozeanografen zwischen einem schwachen, moderaten, starken und sehr starken Ereignis, wobei sie sich um jeweils 0,5 Grad Celsius Abweichung unterscheiden. Im Dezember 2010 wurde im Pazifik eine Abweichung von 1,7 Grad gemessen, das bislang stärkste bekannte Ereignis stammt aus dem Winter 1973/74. Damals wurden gut zwei Grad niedrigere Temperaturen gemessen. Belastbare Aufzeichnungen über die ENSO existieren jedoch erst seit den 1950er Jahren.

Es drohen wirtschaftliche Katastrophen

Die ökonomischen Folgen von La Niña unterscheiden sich je nach Stärke und Ausprägung, und manche sind jetzt wohl schon absehbar. So wies der Ökonom David Ubilava von der University of Sydney bereits vor Jahren nach, dass sich wichtige Agrargüter verteuern, wenn La Nina in den betroffenen Erzeugerregionen stark wütet. Die Weizenernte beispielsweise brach infolge eines La-Niña-Ereignisses weltweit ein, weil in verschiedenen Kornkammern der Regen ausgeblieben war. Zudem können sich die Preise für Mais und Soja verteuern, da in Teilen Brasiliens und Argentiniens ebenfalls Trockenheit herrscht. Gleiches gilt anscheinend für die Kautschukpreise.

Die heftigen Regenfälle im Westpazifik wirken sich auf den Abbau wichtiger Rohstoffe aus. So standen vor zehn Jahren in Australien mehrere Kohleminen still, nachdem Dauerregen im Osten weite Teile des Kontinents in eine Seenlandschaft verwandelt hatte. Ebenfalls betroffen war der Abbau von Zinn. Für die dürre- und waldbrandgeplagten Regionen Australiens sind üppige Regenfälle im beginnenden Südsommer allerdings nicht unbedingt eine schlechte Nachricht. Doch zwischen Dürre und Flut gibt es auf dem fünften Kontinent ohnehin wenig normales Wetter.

Laden... © NASA Earth Observatory, Jesse Allen (Ausschnitt) La Niña 2007 | Die Karte zeigt die Abweichungen von den durchschnittlichen Wassertemperaturen im Pazifik im November 2007. Dank La Niña war es im tropischen Pazifik vor der südamerikanischen Küste und am Äquator deutlich kühler, während das Wasser sich vor Australien stark erwärmte.

Droht Hunger in Afrika?

Schlechte Nachrichten sind wiederum von der anderen Seite des Indischen Ozeans zu erwarten. Am Horn von Afrika führt La Niña normalerweise zu weniger Regen, vor zehn Jahren erlebte Ostafrika eine schwere Hungersnot, über Monate blieben Wolken dem Festland fern, die Regenzeiten fielen fast vollständig aus. Derzeit geht das Famine Early Warning System (FEWS) bereits von einer Krise der Nahrungsversorgung in weiten Teilen Ostafrikas aus, die bis Januar anhalten könnte. Die Fernwirkung von El Niño und La Niña auf Ostafrika wurde schon vor neun Jahren in »Science« belegt. Den Nachweis erbrachte Gerald Haug von der ETH Zürich durch die Analyse von Sedimentschichten des Sees Challa am Fuße des Kilimandscharo in Kenia. Die in den Sedimenten lagernden Kieselalgen verrieten den Forschern das Klima bis in die jüngste Eiszeit zurück. Bei stärkerem Wind bilden sich dickere Schichten: ein deutlicher Hinweis auf La Niña.