Sonnensystem: Im Tiefflug über Jupiters Stürme

© NASA, ESA, and M.H. Wong (UC Berkeley) and team (Ausschnitt)

Jupiters Großer Roter Fleck | Diese Bilder vom Monstersturm des Riesenplaneten wurden mit Daten gemacht, die das Hubble-Weltraumteleskop und das Gemini-Observatorium am 1. April 2018 gesammelt haben.

Oben links (Großansicht) und unten links (Detail): Die Hubble-Aufnahme des Sonnenlichts, das von Wolken in der Jupiter-Atmosphäre reflektiert wird, zeigt dunkle Züge innerhalb des Großen Roten Flecks.

Oben rechts: Ein thermisches Infrarotbild desselben Bereichs von Gemini zeigt Wärme, die im Infraroten abgestrahlt wird.

Untere Mitte: Hubbles ultraviolettes Bild gibt Sonnenlicht wieder, das von den Nebeln über dem Großen Roten Fleck zurückgestreut wird.

Unten rechts: Ein Multiwellenlängen-Komposit aus Hubble- und Gemini-Daten zeigt sichtbares Licht in Blau und thermisches Infrarot in Rot.