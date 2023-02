Immunsystem: Löst Corona eine Immunschwäche aus?

Immunschwäche. Dieser Begriff ist in der Medizin normalerweise entweder für genetisch bedingte Erkrankungen reserviert, bei denen Teile des Immunsystems nicht funktionieren. Oder eben für die Immunschwächekrankheit Aids, die durch das HI-Virus hervorgerufen wird und ohne Behandlung bestimmte Immunzellen spezifisch infiziert und zerstört. Auch vom Masernvirus ist bekannt, dass es langfristig das Immunsystem schädigt. Hat Sars-CoV-2 vergleichbar gefährliches Potenzial? Schwächt das Coronavirus womöglich dauerhaft das Immunsystem?

Mit ausgelöst hat diese Debatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der vorsichtigen Menschen lange als Stimme der Vernunft in der Pandemie galt. Seine Ende Januar 2023 getätigten Aussagen zu Sars-CoV-2 sorgten deshalb in Teilen der Bevölkerung für Besorgnis. Zunächst hieß es, Karl Lauterbach habe in einem Interview mit der »Rheinischen Post« von einer »unheilbaren Immunschwäche« durch die Infektion gesprochen. Doch diese Aussage wurde korrigiert, nachdem viele Medien sie aufgegriffen hatten. Es sei zu einem Autorisierungsfehler gekommen, so der Minister. »Es ist bedenklich, was wir bei Menschen beobachten, die mehrere Corona-Infektionen gehabt haben. Studien zeigen mittlerweile deutlich, dass die Betroffenen es häufig mit einer Immunschwäche zu tun haben, deren Dauer wir nicht kennen«, hieß es schließlich in dem überarbeiteten Interview.

Wie andere Viren das Immunsystem schwächen

Doch was zeigen diese Studien genau? Welche Vergleiche lassen sich zu anderen Erregern, die das Immunsystem schädigen, ziehen? Bei HIV ist gut bekannt, was die Immunschwäche bei Betroffenen auslöst: Das HI-Virus nutzt zum Eindringen in seine Wirtszelle bestimmte Rezeptoren, zum einen den so genannten CD4-Rezeptor, zum anderen den CCR5-Rezeptor. Sie sind gemeinsam vor allem für T-Helferzellen charakteristisch. Diese wiederum sind unentbehrlich für eine gute Antikörperantwort. HIV zerstört diese Zellen. Auch das Masernvirus dringt über Rezeptoren in Zellen ein, die maßgeblich auf Immunzellen vorkommen – und zwar auf B-Zellen, die Antikörper produzieren. Ungeimpfte, die sich infizieren, verlieren dadurch einen Teil ihres Immungedächtnisses. »Das ist ein Reset des Immunsystems, der über Jahre hinweg anfälliger für andere Infekte machen kann«, sagt der Molekularbiologe Emanuel Wyler, der am Max Delbrück Center für Molekulare Medizin (MDC) in Berlin an Herpes- und Coronaviren forscht.