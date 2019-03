Riko Muranaka machte auch auf diese Studie aufmerksam. Bis zum März 2016 schrieb sie mehrere Artikel für Wedge, in denen sie die Gerüchte der Impfskeptiker widerlegte. Sie wies darauf hin, dass es keine genetischen Auffälligkeiten gibt, die Japaner für Nebenwirkungen der HPV-Impfung anfällig machen. Sie vermeldete, dass die WHO Japans nachlässigen Umgang mit der Impfgegnerbewegung rügt.

Dann sorgte das Experiment eines renommierten Mediziners für Aufregung: Shuichi Ikeda, damaliger Dekan der School of Medicine der Shinshu Universität, wollte bewiesen haben, dass die HPV-Impfung tatsächlich Schäden im Gehirn verursacht. In einem Versuch mit Mäusen, so erklärte er in einem Fernsehbericht, waren eindeutige Veränderungen zu erkennen. Dafür zeigt er Schnitte eines Mäusegehirns, in denen bestimmte Bereiche nach der Impfung grün fluoreszierten.

Verfälschendes Experiment mit nur einer Maus

Auch dieser Behauptung ging Muranaka auf den Grund. Sie recherchierte an Ikedas Universität und erfuhr: Nur eine einzige Maus war für den Versuch benutzt worden. Sie war genetisch so manipuliert, dass sie im Alter auch ohne die HPV-Impfung Antikörper produzierte, die auf dem späteren Schnitt grün fluoreszierten. Bei dem Schnitt wiederum handelte es sich gar nicht um das Gehirn der geimpften Maus, sondern um das eines anderen Tieres, das lediglich mit Blutserum der geimpften Maus besprüht worden war.

Im Magazin »Wedge« berichtete Muranaka auch über diesen Versuch – und bezeichnete das Experiment als Fälschung. Daraufhin passierte etwas, womit die Journalistin nicht gerechnet hatte. Anstatt ihr in einer wissenschaftlichen Publikation zu antworten, verklagte Ikeda die Journalistin wegen Verleumdung. Zweieinhalb Jahre sollte es dauern, bis in dem Verfahren ein Urteil fällt. Eine Zeit, in der Muranaka durch das Gerichtsverfahren von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten wurde und keine Aufklärung über die Verschwörungstheorien der Impfgegner leisten konnte: Die Anhörungen raubten ihr die Zeit, zudem bekam sie weniger Aufträge von Medien, die den Konflikt scheuten oder auf Seite der Impfgegner standen.

Die Journalistin erfährt in dieser Zeit viel Rückhalt von japanischen Medizinern. 2017 wird ihr der John Maddox-Preis des Fachmagazins »Nature« verliehen. Er zeichnet Personen aus, die sich für die Verbreitung wissenschaftlicher Fakten trotz Widerständen einsetzen. Doch die renommierte Auszeichnung hilft ihr nicht im eigenen Land. Am 26. März werden Riko Muranaka und das Magazin »Wedge« schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 26 600 Euro verurteilt. Das Gericht betont, dass der Schuldspruch kein Urteil über die Sicherheit des HPV-Impfstoffs darstelle. Es gehe lediglich um den Begriff der Fälschung. Denn Ikeda habe das Experiment tatsächlich durchgeführt und keine vorsätzliche Täuschung beabsichtigt.

»Ich muss diesen Prozess zum Wohl von Menschenleben gewinnen und, um die Freiheit der Wissenschaft zu bewahren« (Riko Muranka)

Riko Muranaka ist müde. »Was ich befürchtet habe, ist wirklich eingetroffen«, sagt sie. Das japanische Rechtssystem verlangt bei einer Verleumdungsklage von der Verteidigerseite den Beweis, dass es sich nicht um Rufschädigung handelt. Trotzdem will sie mit dem Verfahren in die nächste Instanz gehen. »Ich muss diesen Prozess zum Wohl von Menschenleben gewinnen«, sagt Muranaka, »und um die Freiheit der Wissenschaft zu bewahren.«

Ein weiteres Verfahren wird noch einmal mindestens zwei Jahre andauern. Tausende Mädchen werden in Japan in dieser Zeit ungeimpft bleiben: Die HPV-Impfquote in Japan liegt heute bei unter einem Prozent.

In dieser Geschichte gibt es zwei Gruppen von Opfern, sagt Muranaka. Die Mädchen, denen die HPV-Impfung verwehrt wird. Und die Mädchen, die angeblich auf Grund der Impfung an Schmerzen, Lähmungen oder Muskelkrämpfen leiden. Denn sie werden von ihren Ärzten wie echte Opfer von Impfschäden behandelt – mit hochdosierten Steroiden etwa oder Medikamenten gegen Demenz. Die Therapien, die sie eigentlich benötigen, bleiben ihnen jedoch verwehrt.