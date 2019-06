Erdstöße: Deutschland ist Erdbeben-Land

Deutschland liegt zwar mitten auf einer Erdplatte und hat darum – anders als Italien, die Türkei oder die Anrainer des Pazifiks – wenig von tektonischen Prozessen an deren Grenzen und Überlappungsbereichen zu befürchten. Dennoch gibt es Schwächezonen und Stress im Untergrund. Das Land besitzt, wenn man nach der Gewohnheit der Geoforscher jeweils einen schmalen Randstreifen seiner Nachbarstaaten mitrechnet, die größte seismische Aktivität nördlich der Alpen.

Die gefährdeten Gebiete liegen wie ein schräges U auf der Landkarte. Der linke Schenkel folgt dem Rhein stromaufwärts, von Aachen und Köln Richtung Basel, wo sich 1356 das stärkste bekannte Erdbeben im deutschsprachigen Raum (Intensität IX, Magnitude 6,6) ereignete – zwischen 300 und 2000 Menschen kamen damals womöglich ums Leben. Der Boden des U liegt parallel zu den Alpen, der rechte Schenkel überspringt den größten Teil der bayerischen Ostgrenze, beginnt im Vogtland und reicht dann nach Norden bis in den Raum Leipzig. Wegen der aufgegebenen Kohlebergwerke gibt es auch im Ruhrgebiet immer wieder Erschütterungen, und im Emsland bebt die Erde gelegentlich wegen der Gasförderung. Selbst hoch im Norden, östlich von Rostock und südlich von Hamburg, gab es 2001 und 2004 unerwartete und von vielen Anwohnern wahrgenommene Erdstöße.

Muster erkennen in der Vergangenheit

Wo das häufiger zu erwarten ist, zeigt der Blick in die Vergangenheit. Ein zentrales Instrument der Erdbebenforschung in Deutschland ist daher die Geschichtsschreibung; Angaben über historische Erdstöße werden in Erdbebenkatalogen gesammelt. Damit versuchen die Wissenschaftler, die so genannte Wiederholungsperiode von Erdstößen zu bestimmen: Wie häufig waren sie in den zurückliegenden Jahrhunderten, wie häufig ist also statistisch gesehen in den kommenden mit ihnen zu rechnen?

Auf dieser Basis regelt eine Norm, wo Architekten besondere Maßnahmen bei Neubauten ergreifen müssen. Ihre so genannte Gefährdungszonenkarte ordnet bisher drei Bereiche in Deutschland der höchsten Zone 3 zu: erstens ein Oval, das sich von Aachen gen Köln erstreckt, zweitens ein kleines rechtsrheinisches Dreieck nördlich von Basel und drittens eine eiförmige Zone südlich von Tübingen zwischen Neckar und Donau. Hier hat es in und um den Ort Albstadt ebenfalls Dutzende Erdbeben gegeben, darunter drei schwere mit Gebäudeschäden in den Jahren 1911, 1943 und 1978.

Die Zone 2 legt sich jeweils wie ein Puffer um die Hotspots und erstreckt sich in diesen drei Fällen bis Köln, fast bis Freiburg im Breisgau und hinunter zum Bodensee und Rhein: Zwischen Lindau und Schaffhausen gehört das ganze Nordufer dazu. Außerdem gibt es noch südöstlich von Gera einen kleinen Bereich, der zur Erdbebenzone 2 gehört. In jedem Fall müssen Wohnhäuser in einem bezeichneten Gebiet Erdstößen widerstehen können, die mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit innerhalb von 50 Jahren nicht überschritten werden. Es geht dabei also um Beben mit einer Wiederholungsperiode von etwa 500 Jahren; in der Zone 0 sind Ereignisse mit der Intensität VI, in der Zone 3 mit der Intensität VII bis VIII zu erwarten. Für Risikobauten wie Brücken, Staumauern oder Industrieanlagen und insbesondere Kraftwerke gelten strengere Vorgaben mit längeren Wiederholungsperioden.

Falsche Beben verfälschen Statistik

Einen der Erdbebenkataloge pflegt Gottfried Grünthal vom Deutschen Geoforschungszentrum. Welche Schlussfolgerungen aus der Sammlung von Angaben über historische Erdbeben zu ziehen sind, vor allem im Hinblick auf Bauvorschriften und »ingenieurseismologischen Lastannahmen«, dazu hat der Potsdamer Forscher vor Kurzem eine neue Analyse vorgelegt. Schon vorher hatten sich beim detaillierten Vergleich mit früheren Arbeiten viele Ereignisse als »Fake-Beben« erwiesen: »Teilweise haben 60 Prozent der verzeichneten Schadbeben überhaupt nicht stattgefunden«, sagt Grünthal.