Himmelsspektakel: Wann und wie ist die totale Mondfinsternis zu sehen?

Am Abend des 7. September 2025 bietet sich eine besonders gute Gelegenheit, ein Fernglas für die Himmelsbeobachtung zur Hand zu nehmen. Wenn nämlich der Vollmond gegen 20:00 Uhr MESZ am Osthorizont aufgeht, befindet er sich im Kernschatten der Erde (siehe »Verlauf der Mondfinsternis«). Die Totalität dieser Finsternis dauert bis 20:53 Uhr MESZ. Zu dieser Zeit steht der Mond vielerorts nicht einmal zehn Grad über dem Horizont.

© SuW-Grafik, nach: NASA/Fred Espenak / Total Lunar Eclipse of 2025 Sept 07 (Ausschnitt) Verlauf der Mondfinsternis | Am 7. September 2025, von 19:30 bis 20:53 Uhr MESZ, durchquert der Mond den Kernschatten der Erde. Da unser Trabant vielerorts erst gegen 20:00 Uhr MESZ aufgeht, bleibt er zunächst unsichtbar. Erst die partiellen Phasen des Austritts sind von Mitteleuropa aus klar zu erkennen. Daher verfolgt man dieses Ereignis am besten durch ein Fernglas, an einem Standort mit freier Sicht zum Osthorizont.

Unter diesen Umständen spielt ein handliches Fernglas gleich zwei seiner Vorteile aus: Das kompakte, leistungsfähige Gerät können Sie mühelos an einen Beobachtungsort mit guter Horizontsicht transportieren, sei es auf einen Dachboden mit einer Luke in Richtung Osten oder eine nahe Anhöhe. Zudem sehen zwei Augen bekanntlich besser als eines. So hebt sich der lichtschwache, rötlich gefärbte Erdtrabant im Horizontdunst deutlicher vom Himmelshintergrund ab. Ein Teleskop bringt hier wegen seiner höheren Vergrößerung kaum Vorteile; in dieser niedrigen Horizonthöhe zeigt es den verfinsterten Mond eher mit geringerem Kontrast. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Überlebt – Messier 54 – Relikt einer Kollision mit unserer Galaxis Download (Abo)

Noch kein Abo? Jetzt abonnieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 6,99)

Der Austritt aus dem Kernschatten zwischen 20:53 und 21:56 Uhr MESZ sowie der sich anschließende Austritt aus dem Halbschatten sind in Mitteleuropa vollständig sichtbar. Während der partiellen Phasen ermöglicht das Fernglas die beste Wahrnehmung der subtilen Helligkeitsabstufungen nahe dem diffusen Schattenrand auf dem Mond. Dies gilt erst recht, falls das Geschehen von Wolkenschleiern beeinträchtigt werden sollte. Versuchen Sie also, das Fortschreiten des Schattenrands auf der Mondoberfläche zu verfolgen!

Hier finden Sie übrigens die besten Tipps für Ferngläser, mit denen Sie den Himmel beobachten können.