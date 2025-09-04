Himmelsspektakel: Wann und wie ist die totale Mondfinsternis zu sehen?
Am Abend des 7. September 2025 bietet sich eine besonders gute Gelegenheit, ein Fernglas für die Himmelsbeobachtung zur Hand zu nehmen. Wenn nämlich der Vollmond gegen 20:00 Uhr MESZ am Osthorizont aufgeht, befindet er sich im Kernschatten der Erde (siehe »Verlauf der Mondfinsternis«). Die Totalität dieser Finsternis dauert bis 20:53 Uhr MESZ. Zu dieser Zeit steht der Mond vielerorts nicht einmal zehn Grad über dem Horizont.
Unter diesen Umständen spielt ein handliches Fernglas gleich zwei seiner Vorteile aus: Das kompakte, leistungsfähige Gerät können Sie mühelos an einen Beobachtungsort mit guter Horizontsicht transportieren, sei es auf einen Dachboden mit einer Luke in Richtung Osten oder eine nahe Anhöhe. Zudem sehen zwei Augen bekanntlich besser als eines. So hebt sich der lichtschwache, rötlich gefärbte Erdtrabant im Horizontdunst deutlicher vom Himmelshintergrund ab. Ein Teleskop bringt hier wegen seiner höheren Vergrößerung kaum Vorteile; in dieser niedrigen Horizonthöhe zeigt es den verfinsterten Mond eher mit geringerem Kontrast.
Der Austritt aus dem Kernschatten zwischen 20:53 und 21:56 Uhr MESZ sowie der sich anschließende Austritt aus dem Halbschatten sind in Mitteleuropa vollständig sichtbar. Während der partiellen Phasen ermöglicht das Fernglas die beste Wahrnehmung der subtilen Helligkeitsabstufungen nahe dem diffusen Schattenrand auf dem Mond. Dies gilt erst recht, falls das Geschehen von Wolkenschleiern beeinträchtigt werden sollte. Versuchen Sie also, das Fortschreiten des Schattenrands auf der Mondoberfläche zu verfolgen!
Hier finden Sie übrigens die besten Tipps für Ferngläser, mit denen Sie den Himmel beobachten können.
Die nächste totale Mondfinsternis am 6. März 2026 lässt sich von Europa aus leider nicht beobachten. In Mitteleuropa findet die nächste gut sichtbare totale Mondfinsternis erst wieder am in den Abendstunden des 31. Dezembers 2028 statt: quasi als Vorspiel für den Jahreswechsel. In Europa kann man sich dagegen allerdings auf eine totale Sonnenfinsternis am 12. August 2026 freuen: Wer sie betrachten möchte, muss nach Spanien oder Island reisen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz werden immerhin noch Bedeckungsrade zwischen 84 und 92 Prozent erreicht.
