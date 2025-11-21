Inseln: Vermeintlich eingeschleppte Echsen entpuppen sich als Ureinwohner

Das mexikanische Revillagigedo-Archipel im Pazifik ist so etwas wie Galapagos im Kleinformat: eine Inselgruppe mit einzigartigen Tieren und Pflanzen, die von eingeschleppten Arten bedroht werden. Zu diesen Invasoren zählten lange auch die Stachelschwanzleguane(Ctenosaura sp.) auf Clarión, der zweitgrößten Insel des Archipel. Die mexikanische Regierung hatte sogar schon Pläne ausgearbeitet, die Echsen vor Ort auszurotten. Doch eine Studie von Daniel Mulcahy vom Museum für Naturkunde in Berlin und seinem Team zeigt: Die Reptilien gelangten schon vor rund 425 000 Jahren nach Clarión – und damit lange bevor überhaupt Menschen Amerika besiedelten.

Mulcahy hatte die Insel bereits 2013 auf der Suche nach einer Schlangenart besucht, die dort leben sollte. Dabei stieß er auf die Leguane, von denen rund 100 Tiere auf Clarión existieren könnten. Er entnahm dabei Gewebematerial sowie ein Exemplar, das schließlich in der zoologischen Sammlung der Autonomen Universität von Mexiko eingelagert wurde. Die Untersuchung der DNA im Vergleich zu Stachelschwanzleguanen, die auf dem mexikanischen Festland leben, brachte deutliche Abweichungen ans Licht. Gleichzeitig bemerkten die Biologen, dass die Tiere auf der Insel anders aussehen als ihre Verwandten auf dem Kontinent.

Über Analysen der mitochondrialen DNA - die nur von weiblichen Tieren weitergegeben werden kann - ermittelten Mulcahy und Co, seit wann sich die beiden Populationen getrennt voneinander entwickelt haben: Sie kamen auf einen Zeitraum von mehreren hunderttausend Jahren. Es ist damit ausgeschlossen, dass Menschen den Leguanen bei der Besiedelung der Insel geholfen haben könnten. Stattdessen handelt es sich um Ureinwohner von Clarión. Wahrscheinlich trieben die Tiere auf Pflanzenmatten oder entwurzelten Bäumen über das Meer.

Unter Leguanen ist das nicht ungewöhnlich: Auf ähnliche Weise erreichten die Reptilien die Galapagos-Inseln, die beachtliche 1100 Kilometer vor der Küste Ecuadors liegen. Die Fidschi-Leguane könnten sogar 8000 Kilometer über das Meer gereist sein: Ihre Vorfahren stammen einer Studie zufolge aus Nordamerika.

Dass die Stachelschwanzleguane von Clarión nicht als heimisch betrachtet wurden, könnte mit der ökologischen Geschichte der Insel zusammenhängen. Ursprünglich war sie dicht bewachsen, weshalb die Echsen unentdeckt blieben. Seit den 1970er Jahren haben jedoch tatsächlich vom Menschen eingeführte Tiere wie Schafe, Schweine und Kaninchen weite Teile der Vegetation zerstört: ein Problem, das viele Inselökosysteme bedroht. Erst nach dieser Entwaldung wurden die scheuen Leguane regelmäßig beobachtet, weshalb man dachte, dass auch sie Neuankömmlinge wären.