Intelligenz: »Zu klug« gibt es nicht

Allerdings legte eine weitere Studie nahe, dass schulische Bestleistungen nie »zu gut« sein können, jedenfalls gemessen am späteren beruflichen Erfolg. Wie die Autoren berichten, wurden darin nur Kinder betrachtet, die in Mathe zu den Allerbesten zählten. Selbst in dieser Spitzengruppe erreichten die besten 25 Prozent wiederum mehr als die »schlechtesten« 25 Prozent: Sie promovierten beispielsweise häufiger, meldeten mehr Patente an, hatten ein höheres Einkommen und bekamen eher eine Professur.

Überdies könnte Hochbegabung das Leben in Bereichen beeinträchtigen, die in den vorliegenden Untersuchungen nicht erfasst wurden. So gibt es Hinweise darauf, dass sich Hochintelligente etwas schwerer damit tun, dem Leben einen Sinn abzugewinnen. Und bei der Suche nach dem Partner oder der Partnerin fürs Leben sind die Optionen womöglich beschränkt. Zwar wünschen sich die meisten Leute überdurchschnittlich intelligente Menschen an ihrer Seite, aber keine Hochbegabten – aus Sorge, selbst nicht »kompatibel« zu sein. Das Angebot an potenziellen Partnerinnen und Partnern könnte passungsbedingt also etwas begrenzter sein. Doch die zahlreichen anderen Vorzüge dürften diesen Nachteil aufwiegen.