Intersexualität: Macht ein Testosteronlimit den Sport gerechter?

Auf 1000 Leichtathletinnen kommen sieben mit dem Chromosomensatz XY. Das geht aus einer Studie von 2014 hervor, auf die sich auch die IAAF bezieht. Eine teilweise oder komplette Androgenresistenz tritt hier also etwa 140-mal häufiger auf als in der Gesamtbevölkerung. Bei den Olympischen Spielen im Jahr 2016 ergab sich eine besondere Situation: Alle Medaillengewinnerinnen der 800-Meter-Disziplin waren mit hoher Wahrscheinlichkeit intersexuell. Gold ging an Semenya, Silber an Francine Niyonsaba und Bronze an Margaret Wambui. Obwohl andere Teilnehmerinnen wie etwa die Schottin Lyndsey Sharp ihre persönlichen Bestzeiten knackten, hatten sie keine Chance auf eine Medaille. Sharp wurde Sechste. Danach sagte sie der Presse: »Jeder konnte sehen, dass es zwei verschiedene Rennen waren.«

War es also im Sinne der Chancengleichheit notwendig, eine Regel einzuführen? Ein erstes Testosteronlimit wurde bereits 2011 festgelegt. Es galt noch für alle Leichtathletinnen und lag bei zehn Nanomol pro Liter. Um weiterhin starten zu dürfen, mussten Semenya und andere ihren Hormonspiegel mit Medikamenten senken. Zwar lief die Südafrikanerin ab 2011 etwas langsamere Zeiten als zuvor. Allerdings litt sie während dieser Zeit auch unter einer langwierigen Knieverletzung.

2014 brachte die indische Sprinterin Dutee Chand den Grenzwert ins Wanken. Die ebenfalls von der Regelung betroffene Sportlerin hatte vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne Klage eingereicht und Recht bekommen. Sie durfte weiterhin in der Frauenkategorie über 100 und 200 Meter starten. Die Begründung der Richter: Es sei nicht wissenschaftlich erwiesen, dass Athletinnen mit erhöhtem Testosteronwert einen Leistungsvorteil hätten. Auch Semenya lief fortan wieder ohne Behandlung und überbot ihre eigenen Bestleistungen.

Aussagekraft einer mitentscheidenden Testosteron-Studie ist umstritten

Das regte die Diskussionen um den Grenzwert erneut an. Um die fehlenden Beweise nachzuliefern, führten die Sportmediziner Stéphane Bermon und Pierre-Yves Garnier, beide IAAF-Mitglieder, selbst eine Studie durch. Sie setzten die Bestleistungen, die männliche und weibliche Athleten bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2013 erzielt hatten, in Verbindung mit deren Testosteronwerten. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass Frauen mit höheren Testosteronwerten je nach Sportart um bis zu 4,5 Prozent bessere Leistungen erbrachten. Allerdings ausschließlich in den Disziplinen 400- und 800-Meter-Lauf, 400-Meter-Hürdenlauf, Hammerwurf und Stabhochsprung.

»Bis zu einem Drittel der Daten waren schlecht«

(Roger Pielke Jr., Sportmanagementforscher)

Da die Studie nicht explizit intersexuelle – beziehungsweise androgenresistente – mit nicht intersexuellen Sportlerinnen, sondern lediglich »höhere« mit »niedrigeren« Werten verglich, ist ihre Aussagekraft höchst umstritten. Zudem sei sie fehlerhaft, sagen Wissenschaftler, die den Datensatz nachträglich überprüften.

»Bis zu einem Drittel der Daten waren schlecht«, sagte Roger Pielke Jr., Sportmanagementforscher an der University of Colorado Boulder, in einem »Nature«-Artikel im Frühjahr 2021. Er hat gefordert, dass die Studie zurückgezogen wird, etwa weil einige Leistungszeiten dupliziert wurden, andere Zeiten nicht in den offiziellen Wettkampfergebnissen existierten und weil wegen Dopings disqualifizierte Athleten Teil des Datensatzes waren. Bermon sagt, er und seine Kollegen hätten 2018 einen Brief veröffentlicht, der einige dieser Probleme anspricht, aber Pielke bleibt unzufrieden.