Renaturierung: »Man muss den Leuten klarmachen: So wie jetzt funktioniert es nicht«

Herr Zerbe, Sie sind 2017 ein Jahr lang durch Deutschland und Mitteleuropa gereist und haben sich zahlreiche Renaturierungsprojekte angeschaut. Verraten Sie uns Ihre Highlights?

Was mich sehr beeindruckt hat, ist die Rekultivierung, die RWE im rheinischen Revier durchführt. Ganz abgesehen von der Frage nach der Kohleenergie, das ist eine andere Diskussion. Wo Braunkohle im Tagebau abgebaut wird, entstehen in der Landschaft riesige Löcher und Abraumhalden. Die Sophienhöhe zum Beispiel ist eine große Deponie westlich von Köln. Dort wurden mit neuen Renaturierungstechnologien ganz neue Ökosysteme geschaffen: Seen, Wälder, Wiesen. Es wurden sogar ein Weinberg und eine Streuobstwiese angelegt. Das folgt auf die vorherige komplette Zerstörung der Kulturlandschaft. Von daher ist das ein großer Erfolg.

Hat der Konzern das freiwillig gemacht?

RWE war verpflichtet, zu renaturieren, aber sie haben deutlich mehr gemacht, als sie mussten. Sie haben auch eine eigene Forschungsstelle eingerichtet, die die Ergebnisse regelmäßig publiziert.

Weinberge, Streuobstwiesen, das klingt nicht gerade nach einer »ursprünglichen« Natur. Geht es darum nicht bei der Renaturierung?

Darum geht es nur sehr selten. Wir haben die Ökosysteme so stark verändert, dass wir den ursprünglichen Zustand – wann immer der genau war – meist gar nicht mehr herstellen können. Vielmehr geht es darum, ökologische Prozesse zu reaktivieren, die man durch Übernutzung oder nicht nachhaltige Nutzung verloren hat, und stattdessen ein funktionierendes Ökosystem wiederherzustellen. Das schließt auch eine Nutzung nicht aus, sofern sie nachhaltig ist und mit den natürlichen Ressourcen sorgsam umgeht.

Ist die Sophienhöhe denn ein solches funktionierendes Ökosystem?

Im Großen und Ganzen funktioniert es sehr gut. Dass man ab und zu noch mal nachjustieren muss, ist das Wesen der Renaturierung. Mittlerweile ist die Sophienhöhe auch ein wertvolles Naherholungsgebiet in einer ansonsten ausgeräumten Agrarlandschaft.

Sind Ihnen auf Ihrer Reise auch Negativbeispiele begegnet?

Die gibt es immer wieder. Mecklenburg-Vorpommern geht in eine sehr gute Richtung, was die Moorrenaturierung anbelangt. Aber als 2013 das Kieshofer Moor wiedervernässt wurde, ist dort ein Wald abgestorben. Das ist ökologisch erklärbar und auch sinnvoll: Wenn ich einen Wald schlagartig vernässe, dann sterben die Bäume, die nicht an Nässe angepasst sind. Aber das wurde nicht gut kommuniziert. Die Bevölkerung hat den toten Wald gesehen und gesagt: Ihr wollt renaturieren und macht stattdessen den Wald kaputt.

Welche Landschaften müssen wir am dringendsten wiederherstellen?

Die Forstwirtschaft hat in den letzten 30 Jahren durch wirklich zukunftsfähige Waldbauprogramme viel erreicht. Gleichzeitig haben wir immer noch große Nadelholzmonokulturen, die jetzt vielerorts auf Grund von Trockenheit und Borkenkäferbefall absterben. Also kann sich die Forstwirtschaft nicht in den Sessel setzen und warten. Anders sieht es in der Landwirtschaft aus. Dort haben die ganzen Naturschutzprogramme der letzten Jahrzehnte nicht verhindert, dass sehr viele Arten verschwunden sind und dass wir viele pestizidverseuchte und überdüngte Böden haben. Und zuletzt sind da natürlich die urbanen Räume, wo mittlerweile 70 Prozent der Menschen in Europa leben. Der Lebensraum Stadt muss verbessert werden, sonst kriegen wir ganz schlimme Probleme, auch mit Blick auf den Klimawandel.

Gibt es Städte, die mit gutem Beispiel vorangehen?

Da muss man das ganze Ruhrgebiet betrachten. Dort sind durch die industrielle Transformation Flächen frei geworden, mit denen man etwas machen musste. Da wurden sehr schöne Projekte initiiert, wie die Wiederbegrünung von Industrieanlagen. Ein anderes Vorzeigeprojekt ist die Renaturierung eines Abschnitts der Wupper in Wuppertal. Hier war der Fluss bis in die 1980er Jahre ein stinkender Abwasserkanal – wie viele Flüsse in Mitteleuropa, die durch große Städte fließen. Hier hat sich viel verändert, auch durch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie. Auch entlang der Isar in München wurden naturnahe Uferbereiche wiederhergestellt und die Menschen haben Zugang zum Wasser bekommen. Sie sehen den Fluss nicht mehr als bedrohlich oder negativ. Das ist auf ökologischer und auf sozialer Ebene wirklich ein Erfolg.

Muss der Mensch immer eingreifen? Kann man die Natur nicht einfach sich selbst überlassen?

Im Wald ist passive Renaturierung oft sinnvoll. In vielen Kieferforsten verjüngt sich die Kiefer nicht mehr, sondern die besser angepassten Laubbäume. Das heißt, man muss einfach warten, und dann hat man in 50 Jahren einen Laubbestand. In einem Fichtenforst funktioniert das nicht. Wenn man da passiv renaturieren würde, hätte man wieder eine Fichtenmonokultur.