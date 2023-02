Invasive Arten: Mit Judas-Schlangen gegen gefräßige Tigerpythons

Tigerpythons gehören zu den größten Schlangen der Erde – und stellen ein zunehmendes Problem für die Natur Floridas dar: Die ursprünglich aus Südostasien stammenden Reptilien breiten sich im US-Bundesstaat zügig aus und fressen sich an die Spitze der Nahrungskette; selbst Alligatoren fallen ihnen immer wieder zum Opfer. Die Art wird deshalb intensiv bejagt. Um vor allem die Weibchen zu bekommen, setzen Ökologen inzwischen auch auf Judas-Schlangen, wie Melissa Miller von University of Florida in Davie und ihr Team in »Neobiota« berichten: Eingefangene Männchen werden mit Sendern versehen, wieder ausgesetzt und sollen die Jäger zu den Weibchen führen.

Gleichzeitig wollen die Biologinnen und Biologen mehr über die Lebensweise der Riesenschlangen herausfinden, die trotz ihrer teils beachtlichen Größe relativ heimlich leben. »Unsere Studie verknüpft Pythonökologie mit ihrer Entfernung aus dem Ökosystem«, sagt Miller.

Da sich Pythons zur Paarungszeit in größeren Gruppen versammeln, die aus mehreren männlichen Anwärtern bestehen, welche von einem Weibchen über spezifische Sexualhormone angelockt werden, kann das Aufspüren der Männchen die Zahl der entfernten Schlangen erhöhen. Die besenderten Männchen helfen den Wissenschaftlern zudem, weibliche Pythons zu lokalisieren: Diese legen bis zu 100 Eier, so dass ihr Fang die Zahl der potenziellen Nachkommen nachhaltig verringert. Die gesammelten Daten zur Fortpflanzung und der Überlebensrate der Männchen helfen wiederum, die Anzahl der Pythons in den Everglades besser zu schätzen. Vorerst haben Miller und Co acht Tigerpythons mit Sendern freigesetzt. Bei einem Erfolg des Projekts könnte diese Maßnahme deutlich ausgeweitet werden.