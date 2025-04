Isar Aerospace: Erststart der Trägerrakete Spectrum misslungen

Der Text wurde im Lauf des 30. März nochmals aktualisiert, nachdem das Video zum kompletten Flugverlauf veröffentlicht wurde.

Das private deutsche Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace hat am Sonntag, 30. März 2025, um 12.30 Uhr MESZ den Erststart der Rakete Spectrum am norwegischen Andøya Space Center absolviert. Die Mission namens »Going Full Spectrum« war ein kurzer Testflug ohne Nutzlast. Doch schon rund 20 Sekunden nach dem Start geriet die Rakete ins Taumeln, ihre Spitze kippte zur Seite. Die Rakete kehrte um, schlug nahe der Plattform ein und explodierte (siehe Video unten). Dennoch wurden wichtige Daten gesammelt, um aus diesem Raketenstart zu lernen. Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, Um die Erde wird es eng Jetzt informieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 2,49)

Die Woche-Archiv

Die Trägerrakete namens Spectrum ist 28 Meter hoch und hat einen Durchmesser von zwei Metern sowie zwei Stufen. Als Treibstoff für die Triebwerke kommen Propan und flüssiger Sauerstoff zum Einsatz. Die Rakete kann eine Nutzlast von bis zu 1000 Kilogramm ins All bringen. Spectrum gehört damit zu den so genannten Microlaunchern, also Trägerraketen, mit denen kleine Satelliten schnell in die Erdumlaufbahn befördert werden können. Eine typische Anwendung sind Erdbeobachtungssatelliten, die im erdnahen Weltraum in Umlaufbahnen von rund 500 Kilometer Höhe über der Erdoberfläche platziert werden sollen. In vergleichbaren Höhen befinden sich die Internationale Raumstation ISS und das Weltraumteleskop Hubble.