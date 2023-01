Quantencomputer: Ist die digitale Privatsphäre schon heute gefährdet?

Laut Chao-Yang Lu, einem Physiker, der an der University of Science and Technology of China in Hefei Quantencomputer baut und nicht an dem Projekt beteiligt war, muss für die Ausführung des QAOA-Algorithmus auf einem so kleinen Quantencomputer jedes der 372 Qubits in 99,9999 Prozent der Zeit fehlerfrei arbeiten; modernste Qubits erreichen derzeit allerdings kaum 99,9 Prozent Genauigkeit.

Das Team um Wei demonstrierte die Technik auf einem 10-Qubit-Quantencomputer, mit dem es die 15-stellige Zahl 261 980 999 226 229 in zwei Primzahlfaktoren aufteilte, nämlich 15 538 213 und 16 860 433. Die Forscher sagen, dass dies die größte Zahl ist, die bisher mit Hilfe eines Quantencomputers faktorisiert wurde. Sie ist allerdings viel kleiner als die von modernen Webbrowsern verwendeten kryptografischen Schlüssel.

Umstrittene Veröffentlichung

Das eigentliche Dilemma dabei ist: Niemand weiß, ob der QAOA-Algorithmus das Zerlegen großer Zahlen mit Hilfe eines Quantencomputers tatsächlich schneller ermöglicht als die Ausführung von Schnorrs klassischem Algorithmus auf einem Laptop. »Es muss darauf hingewiesen werden, dass unklar ist, ob die Nutzung von Qubits den Algorithmus beschleunigt«, schreiben die Autoren. Mit anderen Worten: Auch wenn Peter Shors Algorithmus die RSA-Verschlüsselung eines Tages garantiert knacken kann, falls ein ausreichend großer Quantencomputer zur Verfügung steht, könnte die auf Optimierung basierende Technik auch auf einer viel kleineren Maschine laufen – wird die Aufgabe aber womöglich nie beenden.

Michele Mosca, ein Mathematiker an der University of Waterloo in Kanada, weist außerdem darauf hin, dass QAOA nicht der erste bekannte Quantenalgorithmus ist, der ganze Zahlen mit einer kleinen Anzahl von Qubits zerlegen kann. Das hätten er und seine Mitarbeiter bereits im Jahr 2017 gezeigt. Die Fachwelt weiß also bereits, dass Quantencomputer im Grunde nicht sehr groß sein müssen, um Zahlen zu faktorisieren.