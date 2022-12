Kernfusion: Ist in der Fusionsforschung ein Durchbruch gelungen?

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den USA haben laut Medienberichten einen historischen Durchbruch auf dem Feld der Kernfusion erzielt. Wie die Zeitungen »Financial Times« und »Washington Post« berichten, ist Fachleuten am staatlichen Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien erstmals eine Kernfusion gelungen, bei der mehr Energie gewonnen als aufgewendet wurde.

Dieses auf vorläufigen Daten beruhende Resultat wäre ein Meilenstein auf dem Weg zur Erschließung einer neuen Energiequelle, die eines Tages klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen könnte. Sollten die Berichte korrekt sein, sei es ein wahrer Durchbruch, sagt der Plasmaphysiker Jeremy Chittenden vom Imperial College London gemäß dem britischen Science Media Centre. »Es beweist, dass das lang ersehnte Ziel, der ›Heilige Gral‹ der Fusion, tatsächlich erreicht werden kann.« Die in der National Ignition Facility (NIF) erzielten Ergebnisse sollen den Medienberichten zufolge am Dienstag offiziell auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Die Laserfusion ist ein extrem schwieriges Unterfangen

Bei dem Experiment handelte es sich um eine so genannte Laserfusion. Die Forschenden in Kalifornien nutzen die weltstärkste Laseranlage, um winzige Mengen von schwerem und überschwerem Wasserstoff (Deuterium und Tritium) in eine Million Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzen viele Laserstrahlen das Innere eines wenige Millimeter großen Behälters. Das sei jedoch schwierig, »weil die Situation, dass Laser auf eine schwere Schale schießen, in der sich leichterer Wasserstoff befindet, instabil ist«, erklärt Sybille Günter vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching laut dem deutschen Science Media Center. »Daher muss man das Pellet möglichst homogen bestrahlen, was bei direkter Bestrahlung mit Lasern schwierig ist. Deshalb verwendet man bei NIF einen so genannten Hohlraum, in dem die Laser erst auf eine Wand schießen und dort Röntgenstrahlung erzeugen, die sehr homogen ist.« Für ein Kraftwerk sei diese Vorgehensweise jedoch nicht brauchbar, so Günter. Daher müssen noch zahlreiche technologische Probleme behoben werden, bis eines Tages Fusionskraftwerke gebaut werden könnten.