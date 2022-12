Technologie: Nicht Bauern, sondern Jäger und Sammler töpferten als Erste in Europa

Demzufolge war die Idee in einem Zeitraum von 200 bis 300 Jahren über eine Strecke von mehr als 3000 Kilometern gewandert. Das entspricht ungefähr 250 Kilometern je Generation. Damit verlief die Ausbreitung »um ein Vielfaches schneller als beispielsweise die Verbreitung der neolithischen Keramik aus dem Vorderen Orient in den Mittelmeerraum und Westeuropa«, heißt es in der Studie. Ein möglicher Grund dafür: Als die ersten Bauern nach Europa kamen, brachten sie neues Wissen mit, das die Neolithiker stets selbst in neue Regionen einführten. Die Technologien wanderten also mit den Menschen.

Anders im Fall der europäischen Wildbeuter: »In Hinsicht auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit gehen wir davon aus«, schreibt die Forschergruppe um McLaughlin, »dass die Keramikproduktion durch Wissenstransfer über die bestehenden Netzwerke der verstreut lebenden Jäger-Sammler-Gemeinschaften schnell verbreitet wurde«. Möglicherweise tauschten sich die Menschen bei überregionalen Festen aus oder Frauen, die in andere Kulturgruppen einheirateten, brachten die neue Kenntnisse mit.

Die Forschenden konnten anhand organischer Rückstände an den Tonwandungen das Alter und die Funktion der Töpfe bestimmen. Ungefähr in 75 Prozent der Proben fanden sie Fette von Meeres- und Landtieren, außerdem Reste von Pflanzen. Ob deshalb aber mehr Fleisch und Fisch als pflanzliche Nahrung verspeist wurde, ist nicht sicher, da sich tierische Lipide leichter bestimmen lassen.