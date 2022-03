Gravitation: Jenseits von Einsteins Theorie

Wir feiern

Wir befinden uns in einem Boot auf einem See. Es ist windstill, und der Spiegel des Sees ist ganz glatt. Von einem weit überhängenden Zweig eines Baums am Ufer fällt eine Nuss ins Wasser. Von dem Punkt, an dem die Nuss die Wasseroberfläche berührt hat, geht eine kreisförmige Welle aus. Wir fotografieren diese Welle in schneller Folge. Wenn wir die Bilder so übereinanderlegen, dass spätere auf früheren liegen, bilden die Kreise aller Bilder zusammengenommen einen Kegel, dessen Spitze im untersten Bild liegt. Die Spitze markiert das Ereignis, als die fallende Nuss die Wasseroberfläche traf. Die Welle markiert diejenigen Punkte auf der Wasseroberfläche, die gerade von diesem Ereignis Kenntnis erhalten. Der Kegel fasst alle Punkte zusammen, bei denen diese Kenntnis jemals ankommt.

Denken wir uns die Situation nun bei Nacht und das Ereignis ersetzt durch einen Lichtblitz. Hätten wir sehr schnelle Augen, wäre die Lichtgeschwindigkeit viel kleiner, als sie tatsächlich ist, oder könnten wir in sehr schneller Folge fotografieren, könnten wir festhalten, wie sich der Lichtblitz wie eine Kugelschale mit wachsendem Radius ausbreitet. Während diese Kugelschalen immer größer werden, bleibt ihr Mittelpunkt am selben Ort. Ziehen wir diese Kugelschalen auseinander, indem wir sie entlang einer senkrechten Zeitachse anordnen, größere und spätere über kleineren und früheren, und alle diese Kugelschalen mit Papier einhüllen, bildet dieses Papier ebenfalls einen Kegel, dessen Spitze auf der Zeitachse an dem Punkt liegt, an dem der Lichtblitz ausgelöst wurde. Dieser Kegel wird als Lichtkegel bezeichnet (siehe »Der Lichtkegel«). Er enthält alle Punkte, die im Lauf der Zeit von einem Ereignis Kenntnis bekommen können, was die Spitze des Lichtkegels markiert. Die räumliche Ausdehnung des Lichtkegels nimmt mit der Zeit mit Lichtgeschwindigkeit zu.

Albert Einstein schuf im Jahr 1905 die spezielle Relativitätstheorie, in der die Lichtgeschwindigkeit eine zentrale Größe einnimmt. Diese Theorie revolutionierte unser Verständnis von Raum, Zeit, Masse und Energie. Die drei Raumdimensionen Länge, Breite und Höhe verschmolzen mit der Zeit zu einer Einheit: der vierdimensionalen Raumzeit. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine absolute Größe und hat in allen Bezugssystemen denselben, konstanten Wert. Mit diesem Ansatz hatte Einstein einen Widerspruch zwischen der klassischen Mechanik nach Isaac Newton (1643–1727) und der klassischen Elektrodynamik von James Clerk Maxwell (1831–1879) aufgelöst. Während die klassische Mechanik besagt, dass Geschwindigkeiten relativ seien und beliebig addiert werden könnten, stellt die Elektrodynamik fest, dass es mit der Lichtgeschwindigkeit ein universelles Tempolimit gibt.