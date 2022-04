James-Webb-Weltraumteleskop: Hat die NASA Beweise gegen James Webb zurückgehalten?

Der Beratungsausschuss für Astrophysik der NASA verkündete am 30. März 2022, dass die Untersuchung der Behörde über Webbs mögliche Verwicklung in die Verfolgung von LGBTQ+ noch nicht abgeschlossen sei. In den kommenden Monaten wolle man einen Abschlussbericht vorlegen. Man suche im Moment noch nach weiteren Beweisen, die dem bisherigen Verständnis von James Webbs Rolle in dieser Sache widersprechen, sagte der amtierende Chefhistoriker der NASA, Brian Odom. Der Direktor der Abteilung Astrophysik der NASA, Paul Hertz, zeigte sich auf der gleichen Sitzung sogar ein wenig reumütig und räumte ein, dass »die Entscheidung der NASA für einige schmerzlich ist und vielen von uns falsch erscheint«.

»Die Umbenennung von JWST wäre eine einfache, aber sehr wirkungsvolle Sache – sowohl für Astronomen als auch für die breite Öffentlichkeit« (Johanna Teske, Astronomin)

Um ihren beschädigten Ruf bei der LGBTQ+-Gemeinde wiederherzustellen, sollte sich die Behörde nun dem wachsenden Druck beugen und den Namen Webb von ihrem Flaggschiff-Teleskop streichen, meinen einige Astronomen. Die Umbenennung von JWST wäre »eine einfache, aber sehr wirkungsvolle Sache – sowohl für Astronomen als auch für die breite Öffentlichkeit«, sagt etwa Johanna Teske, Astronomin an der Carnegie Institution for Science in Washington, D.C. »Warum sollte die NASA diese Gelegenheit nicht ergreifen und ihren Grundwerten nachkommen?«, fragt sie.

Ursprünglich hieß das Gerät Next Generation Space Telescope, also sozusagen ein Weltraumteleskop der nächsten Generation. Im Jahr 2002 wurde es aber in James Webb umgetauft; die Entscheidung traf der damalige NASA-Administrator Sean O'Keefe. Zu jener Zeit war noch wenig über Webbs Rolle in einer Phase der amerikanischen Geschichte bekannt, die als »Lavender Scare« bekannt ist. In dieser Phase Mitte des 20. Jahrhunderts erfolgte regelrecht eine Art Hexenjagd auf schwule und lesbische Bundesbedienstete. Sie wurden als Risiko für die nationale Sicherheit angesehen und in der Folge überwacht, schikaniert und entlassen.

Verdächtiges Material

Bevor er der NASA vorstand, war Webb stellvertretender Leiter des US-Außenministeriums. In einer der E-Mails, die »Nature« am 3. September 2021 im Rahmen der FOIA erhalten hat, erwähnt ein Redakteur, was in Archivdokumenten stehen soll, die in einem Geschichtsbuch von 2004 beschrieben werden: Webb habe sich demnach am 22. Juni 1950 mit Präsident Truman getroffen, um zu klären, wie das Weiße Haus, das Außenministerium und das Huey-Komitee bei der Untersuchung von Homosexuellen zusammenarbeiten könnten. Zwei Jahre später wurde eine große Anzahl von LGBTQ+-Mitarbeitern aus dem Außenministerium entlassen, noch bevor Webb dort von seinem Posten zurücktrat.