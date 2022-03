Känguru-Methode: Haut an Haut für den perfekten Start ins Leben

Es ist zum Großteil Charpaks Hartnäckigkeit gegenüber dem Gesundheitsministerium zu verdanken, dass die Känguru-Methode inzwischen in der kolumbianischen Gesetzgebung verankert ist. Alle Frauen mit frühgeborenen oder untergewichtigen Babys werden ganz selbstverständlich zum nächsten KMC-Zentrum überwiesen.

Wir fahren hinaus nach Tunja in den östlichen Anden, um uns die dortige Abteilung anzusehen. Sturzfluten haben die Straßen in reißende, graue Schlammflüsse verwandelt. Die Armut ist hier noch größer, und man spürt die Verzweiflung der Menschen. Die meisten Einheimischen sind Bauern, die ihren Lebensunterhalt mit dem Anpflanzen von Kartoffeln und Mais bestreiten. Die KMC-Abteilung des San-Rafael-Hospitals wird von der ortsansässigen Kinderärztin Jenny Lizarazo Medina geleitet. Sie erklärt mir, dass 40 Prozent der hiesigen Frauen untergewichtige Babys zur Welt bringen; nicht auf Grund von Frühgeburten, sondern weil die Mütter während der Schwangerschaft Hunger leiden.

© Juliana Gómez CC BY (Ausschnitt) Säuglinge | Pro Tag kommen rund 100 Frühchen mit ihren Eltern in die San-Ignacio-Universitätsklinik in Bogotá. Die Kinderärzte untersuchen die Säuglinge wie im Akkord.

Die 24-jährige Maria ist eine von ihnen. Sie hat ihre Tochter Natalia die volle Zeit ausgetragen, aber das Baby wog bei der Geburt nur 2170 Gramm. Maria erscheint in einem ausgeleierten türkisfarbenen Trainingsanzug zu ihrer täglichen Untersuchung. Sie zieht einen klobigen Sauerstofftank hinter sich her, und ihre Augen tränen vor Erschöpfung. Tunja liegt als eine der höchsten Städte in Kolumbien 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Daher benötigen viele der Babys hier zusätzlich Sauerstoff.

Die Abgelegenheit des Krankenhauses ist ein Problem. Maria ist vorübergehend zu ihrem Onkel gezogen, der in der Nähe wohnt, während ihr Mann weiterhin zu Hause im nördlich gelegenen Cómbita in einer Recyclingfabrik arbeitet. Daher macht Maria alles allein. Jeden Tag trägt sie ihr Baby und zieht den Sauerstofftank einen steilen Berg zurück zu ihrer Unterkunft hinauf. Ganz am Anfang konnte Natalia nicht saugen, darum fütterte Maria sie stundenlang Tag und Nacht mit Muttermilch aus einer kleinen Tasse. »Mein Baby verändert sich jeden Tag und macht gute Fortschritte«, sagt Maria. »Und immer, wenn ich herkomme, sagen sie etwas Gutes über meine Tochter. Das macht mir Mut.«

Aufkeimendes Interesse

Eines der ersten anderen Länder, das sich näher mit den Erfolgen in Bogotá befasste, war Venezuela. 1994 kam ein kleines Team von einem Krankenhaus ähnlich dem Instituto Materno Infantil und sah sich die Känguru-Methode mit eigenen Augen an. Weitere folgten, hauptsächlich aus Niedriglohnländern: 1995 aus Brasilien, 1996 aus Äthiopien, kurz danach aus Madagaskar, Indien, Kamerun und anderen. Charpak lud sie zu sich nach Hause ein und verpasste ihnen ein 15-tägiges Intensivtraining. Heutzutage kommen die Besucher in der Zentrale der Känguru-Stifung in Bogotá unter. Danach kehren sie nach Hause zurück, um ihre eigenen KMC-Programme zu starten.

Viele davon sind sehr erfolgreich. In Malawi, das mit 181 von 1000 die weltweit höchste Rate an Frühgeburten aufweist, verfügt mittlerweile jeder Bezirk über ein entsprechendes Zentrum. Bis 2005 sank innerhalb von zehn Jahren die Anzahl der Säuglinge, die das erste Jahr nicht überlebten, von 72 auf 43 je 1000 Babys. »Ich konnte den deutlichen Rückgang der Sterblichkeit genau beobachten«, erklärt Indira, eine Hebamme am Zomba Central Hospital im südlichen Malawi. »Außerdem gibt es, seit die Säuglinge zu Hause versorgt werden, weniger Engpässe auf der Station. Und die Kosten sind gesunken, da weniger Strom verbraucht wird. Die Mutter ist eine perfekte Wärmequelle für ihr Baby.«

Laut einer Studienanalyse des weltweiten Forschernetzwerks Cochrane verringert die Känguru-Methode die Sterblichkeit von zu früh geborenen Babys um 33 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass sich durch KMC jährlich 450 000 Leben retten lassen. Widerstand kommt von unerwarteter Seite: Einige Mediziner, Krankenschwestern und selbst Kinderärzte könnten nur schwer akzeptieren, dass die Haut und Körperwärme der Mutter jede andere Methode übertrifft, die zur Verfügung steht. Das fällt umso schwerer, wenn man zuvor hart darum gekämpft hat, die eigene Klinik mit nagelneuen Inkubatoren auszustatten, erklärt Charpak.

© Juliana Gómez CC BY (Ausschnitt) Julieta Villegas und Nathalie Charpak | Die Ärztin und Gesundheitsökonomin Julieta Villegas (links) und die Kinderärztin Nathalie Charpak von der Fundación Canguro – der Känguru-Stiftung – in Bogotá.

Zwar wurde die Känguru-Methode aus der Not geboren, doch jetzt kämpfen Charpak und Villegas gegen die Ansicht, es handle sich nur um eine Notlösung für Arme. »Es ist keine billige Alternative – etwas, was man nur in ärmeren Ländern tut«, betont Charpak. »Es sind durchaus Kosten damit verbunden. Und es stellt eine reguläre Behandlung von Neugeborenen mit klinisch nachgewiesenen Vorteilen dar.« Allerdings ist KMC unbestreitbar günstig. Die übliche Versorgung eines Frühgeborenen in den USA verschlingt schätzungsweise zwischen 2500 und 4600 Euro pro Tag. Im Gegensatz dazu kostet das Känguru-Programm in Ländern wie Kolumbien lediglich knapp vier Euro täglich.

Susan Ludington von der Case Western Reserve University in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio stattete Bogotá bereits 1988 einen Besuch ab, nachdem sie einen kurzen Videobericht über die dort praktizierte Känguru-Methode gesehen hatte. »Ich kam mit einem Forscherteam zum Instituto Materno Infantil, und was ich sah, hat mich einfach überwältigt«, erinnert sich Ludington. »Die Babys waren so friedlich und ruhig. Sie schliefen tief und fest, dann wachten sie auf und saugten kraftvoll Milch. Unsere Frühgeborenen waren ständig unruhig und schliefen nicht gut. Sie lagen alle in Inkubatoren. Bei uns kamen die Mütter auch ins Krankenhaus, aber sie nahmen die Babys natürlich nicht auf den Arm.«

© Juliana Gómez CC BY (Ausschnitt) Känguru-Vater | Übernehmen Väter einen Teil der Känguru-Pflege, empfindet die ganze Familie noch 20 Jahre später eher eine enge Zusammengehörigkeit.

Nach ihrer Heimkehr versuchte Ludington in den USA die Känguru-Methode weiter zu erforschen. »Ich besuchte 18 verschiedene Kliniken im Gebiet von Los Angeles. Alle wiesen mich ab. Sie meinten, ich solle das zunächst an Menschenaffen testen. Und warum sollte man ein Frühgeborenes einer Mutter auf die riechende, verschwitzte Brust legen? Und wenn das Baby unterkühlt wird, würden sie womöglich noch verklagt.«

Doch schließlich stimmte der Leiter der Neugeborenenstation des Hollywood Presbyterian Medical Center ihrer Studie zu, der ersten ihrer Art in den USA. »Wir testeten, ob die Methode sicher war, und das war sie. Sogar mehr als sicher«, erzählt Ludington. »Heute wissen wir, dass der beste Infektionsschutz für ein Baby darin besteht, mit den Bakterien der eigenen Mutter besiedelt zu werden, und dass der direkte Hautkontakt wichtig für die Hirnentwicklung ist. Und es ist auch die erfolgreichste Methode gegen Überzuckerung. Was wir 1988 noch nicht wussten, ist, dass es auf der Brust des Babys eine ganze Reihe von Nerven gibt, die nur durch den direkten Hautkontakt stimuliert werden und Oxytozin-Botschaften an das Gehirn senden.«

KMC reist um die Welt

Auf der Karte an der Wand der Känguru-Stiftung in Bogotá erkennt man die Standorte von KMC-Zentren in mittlerweile nahezu 70 Ländern weltweit, unter anderem in Australien, Spanien und Frankreich. Diese einfache und zugleich raffinierte Idee verbreitet sich nun sogar in den reichsten Regionen unserer Welt. In Teilen Skandinaviens gehört sie bereits zum Standard. Führend auf diesem Gebiet ist die Universitätskinderklinik im schwedischen Uppsala. Sie praktiziert den direkten Hautkontakt zur Mutter bei Babys, die nach nur 25 Wochen zur Welt kamen. (In Deutschland bieten viele Kliniken »Känguruen« an, jedoch mit unterschiedlichen Einschränkungen, was die Dauer sowie gesundheitliche Voraussetzungen des Säuglings betrifft; Anm. d. Red.)

Im November 2016 traf sich eine Gruppe mit Charpak, Villegas und Ludington zu einer Besprechung im italienischen Triest. Es war der 20. Jahrestag des ersten globalen KMC-Treffens, wobei die Gruppe inzwischen stark gewachsen ist. Charpak und Villegas präsentierten die bisher ambitionierteste Studie zur Känguru-Methode. Sie hatten versucht, alle 716 Familien ausfindig zu machen, die an der ursprünglichen Untersuchung 1994 teilgenommen hatten. Mit ihrer Hilfe wollten sie die Auswirkungen von KMC nach 20 Jahren messen und prüfen, ob die Vorteile fortbestanden. Nach landesweiten Aufrufen in Radio, Fernsehen und Presse meldeten sich 441 der damaligen »Känguru-Mütter«.

Eine der Ersten war Carmela Torres. Sie hatte sieben Jahre nach Julians Geburt sogar ein weiteres Frühchen zur Welt gebracht. Pablo kam mit 33 Wochen und 1600 Gramm zur Welt, noch früher und leichter als seine Brüder. Torres erinnerte sich gut an Charpak. »Sie behandelte Julian wie ihren eigenen Sohn. Als er wegen einer Nabelschnurentzündung wieder ins Krankenhaus musste, ging ich immer ganz früh morgens und spät abends hin, um ihn nach Känguru-Art zu tragen. Wann immer ich zu spät kam, hatte Dr. Charpak ihn bereits genommen und trug ihn selbst in der Position. Beim zweiten Mal war KMC ganz anders. Ich war zuversichtlich und wusste genau, was ich tat. Pablo nahm viel schneller zu als Julian.«

Der mittlerweile 22-jährige Julian wurde zusammen mit all den anderen ehemaligen »Känguru-Babys« sorgfältig untersucht. Dazu gehörten neuronale Bildgebung, Blutabnahmen, körperliche Tests und die Erhebung psychosozialer Parameter. Zudem bestimmten die Forscher das Selbstwertgefühl, die Neigung zu Depressionen, Hyperaktiviät, Aggressivität und etliche weitere psychologische Aspekte. Dasselbe Programm durchliefen mittlerweile erwachsene Teilnehmer der damaligen Kontrollgruppe.

»Die Resultate sind bahnbrechend«, meint Villegas. »Wir fanden heraus, dass die ehemaligen ›Känguru-Kinder‹ weniger hyperaktiv und sozialer sind. Sie haben auch ein höheres Einkommen. Das ist besonders aussagekräftig, da sie aus einer ursprünglich sozioökonomisch schwächeren Gruppe stammen.« Wenn die Väter geholfen hatten, die Babys zu tragen, waren die Paare zudem eher zusammengeblieben.

Der Nachwuchs von Familien mit prekärem sozioökonomischem Hintergrund erziele dieselben Resultate wie der von besser gestellten Familien, vorausgesetzt man unterstütze die Mutter dabei, sich um ihr Kind zu kümmern. »Auf diesem Weg lassen sich Unterschiede im sozialen Status und bei den Bildungschancen verringern«, betont sie. »Mit der Känguru-Methode bekämpfen wir die Ungleichheit. Denn wir retten nicht nur Leben, wir ändern sie auch.«

Von »Gehirn&Geist« übersetzte und bearbeitete Fassung von Corner, L.: Kangaroo Care – Why Keeping Baby Close is Better for Everyone. In: Mosaic / CC BY 4.0. Mosaic ist eine Publikation der Wellcome-Stiftung.