Falsche Erinnerungen: Das Trauma, das es nie gab

Stresstest fürs Gedächtnis

Auch Neurowissenschaftler Tobias Sommer-Blöchl will der Frage nachgehen, wie das Gedächtnis arbeitet, wenn es mit einem stressigen Ereignis konfrontiert wird. Er plant derzeit ein Forschungsprojekt, bei dem der Trierer Social Stress Test zum Einsatz kommen soll. Dabei müssen sich die Versuchspersonen spontan einem Bewerbungsgespräch aussetzen, was enormen Stress erzeugt. Vorangegangene Studien von Oliver Wolf, Professor für Kognitionspsychologie an der Ruhr-Universität in Bochum, haben gezeigt, dass Probanden ihren Blick und ihre Aufmerksamkeit in einer solchen Situation eher auf Objekte lenken, die für die Situation relevant sind, als auf Gegenstände in der Umgebung. Entsprechend können sie sich an solche Dinge hinterher auch besser erinnern. Sommer-Blöchl möchte nun untersuchen, wie diese Informationen über acht Monate hinweg im Gehirn gespeichert werden: Was geht in das Langzeitgedächtnis über? Und wie verändern sich diese Erinnerungen über die Zeit, je nachdem, wie stressig ein Ereignis war?

Damit sich Menschen an etwas erinnern können, muss es zunächst als Gedächtnisspur im Gehirn abgelegt werden. Dabei werden Informationen und Erlebnisse in ganz spezifischen Verbindungen zwischen den Nervenzellen gespeichert, die später wieder reaktiviert werden können – entweder bewusst, wenn wir darüber nachdenken oder reden, oder unbewusst im Schlaf. Ob wir ein (ursprünglich gespeichertes) Erlebnis über lange Zeit verdrängen und wiederentdecken können, hat die Neurowissenschaft bisher nicht untersucht. »Aus der Kognitionspsychologie ist jedoch bekannt, dass der richtige Hinweisreiz scheinbar Vergessenes wieder ins bewusste Erinnern zurückholen kann, zum Beispiel in Gesprächen mit alten Freunden oder wenn wir einen Film ein zweites Mal ansehen«, sagt Tobias Sommer-Blöchl.

Renate Volbert schließt ebenfalls nicht aus, dass man sich an traumatische Ereignisse in Einzelfällen längere Zeit nicht erinnern kann, sie dann durch einen Auslöser aber wieder hervorgerufen werden können, etwa wenn man eine Person wiedertrifft, die an dem Trauma beteiligt war. »Lange nicht an etwas zurückgedacht zu haben, ist jedoch etwas anderes, als wenn man sagt: ›Ich wusste gar nicht, dass mir das passiert ist! Ich dachte, ich hätte eine schöne Kindheit gehabt, und jetzt weiß ich, dass es die Hölle auf Erden war‹«, sagt die Rechtspsychologin.

Sie betrachtet deshalb Psychotherapeuten kritisch, die sicher von einem Trauma als Ursache für psychisches Leid wie Depressionen oder Ängste ausgehen, auch wenn ein solches Trauma bis dahin gar nicht bekannt ist. Und die dann mit Methoden nach unbewussten Erinnerungen suchen, die eine bildhafte Vorstellung fördern, zum Beispiel mit Hypnose. »Die dabei erzeugten Bilder im Kopf werden im Lauf der Zeit immer vertrauter und leichter abrufbar«, erklärt Renate Volbert. So könnten sie dann mit echten Gedächtnisinhalten verwechselt werden. Wenn der Psychotherapeut sie ebenfalls für wahr halte, könnten letztlich quälende Scheinerinnerungen entstehen.

»Klienten und Therapeuten sollten wissen, dass es Scheinerinnerungen geben kann. Und dass man insbesondere vorsichtig sein sollte, nach Erinnerungen zu suchen. Sonst bringt man Menschen möglicherweise in furchtbare Biografien«, sagt Volbert. Und das mitunter für lange Zeit: Im Jahr 2002 ergab eine Befragung von 20 Personen, die später ihre Missbrauchsvorwürfe zurückzogen, dass die Betroffenen durchschnittlich zwei Monate gebraucht hatten, um in einer Therapie erste Erinnerungen an die vermeintlichen Erlebnisse wiederzuentdecken. Bis sie schlussfolgerten, dass es sich um Scheinerinnerungen handelte, vergingen hingegen fünf Jahre.