Lernen: Kann man Talent mit viel Übung ausgleichen?

Fair ist das nicht, was Gedächtnisforscher in den USA herausgefunden haben. Wer langsam lernt, kann sich zwar mit viel Übung verbessern. Doch ungerechterweise gibt es Menschen, die rundum leichter lernen: schneller und auch noch nachhaltiger. Denn Lerngeschwindigkeit und Langzeitgedächtnis hängen zusammen, berichten die Psychologin Kathleen McDermott und ihr Kollege Christopher Zerr von der Washington University in St. Louis.

In einem von mehreren Experimenten hatten die beiden und ihr Team 281 Versuchspersonen 45 englisch-litauische Wortpaare lernen lassen. Im direkt darauf folgenden Test sollten die Probanden die litauischen Vokabeln übersetzen. Die Wörter, die ihnen nicht einfielen, bekamen sie in der nächsten Lernrunde erneut vorgelegt, dann wurde wieder getestet, und dieses Prozedere wiederholte sich so oft, bis sie alle Wörter einmal richtig hatten. Dafür brauchten die Versuchspersonen unterschiedlich lang: Die schnellsten 25 Prozent benötigten im Schnitt fünf Runden, die langsamsten zwölf Runden.

Die Abschlussprüfung folgte am selben Tag nach längerer Ablenkung. Ergebnis: Die Gruppe, die die Vokabeln über fünf Runden wiederholt hatte, erinnerte sich im Schnitt an rund 80 Prozent der Wörter. Die langsameren Lerner brachten es nur auf 60 Prozent, obwohl sie zwölf Durchgänge hinter sich hatten.

Wiederholtes Einprägen steigere zwar das Erinnerungsvermögen, so die Autoren. Doch das genüge offenbar nicht, um den Vorsprung aufzuholen, den eine höhere »Lerneffizienz« bietet, also gute Leistungen bei hoher Lerngeschwindigkeit. Die effizienten Lerner ließen sich beim Vokabeltraining weniger leicht ablenken, beobachtete ein Team um McDermott anhand von Hirnscans in einer weiteren Studie.