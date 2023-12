Verhaltensforschung: Katzen machen KI nichts vor

Katzen und andere Tiere können ihre Gedanken und Gefühle nicht verbal ausdrücken, weshalb es wichtig ist, die Kommunikationsbarrieren mit technischen Mitteln zu überwinden, sagt Brittany Florkiewicz, Assistenzprofessorin für Psychologie am Lyon College in Arkansas, die nicht an der Studie beteiligt war. KI-Programme sind nur so gut wie die Daten, mit denen sie gefüttert wurden, merkt sie an. Wenn man sicherstelle, dass der Datensatz groß und vielfältig ist sowie kontextbezogene Informationen enthält, werde das Ergebnis genauer.

Florkiewicz fand im November 2023 heraus, dass Katzen 276 Gesichtsausdrücke haben können. Sie plant, in Zukunft mit Zamanskys Team zusammenzuarbeiten, um tiefere Einblicke in das Gefühlsleben von Katzen zu gewinnen. Zamansky möchte ihre Forschung zudem auf andere Tierarten, einschließlich Hunde, ausdehnen und untersuchen, ob automatisierte Systeme den Schmerz von Katzen mittels Videoaufnahmen beurteilen können.

Wenn eine Katze erst einmal offensichtliche Anzeichen von Schmerzen zeigt, leidet sie wahrscheinlich schon längere Zeit. Eine Schmerz-App könnte es ermöglichen, die Probleme schneller zu erkennen, sagt Bleuer. »Wenn man das Wohlergehen von Haustieren steigert, verbessert man auch das Wohlergehen von Menschen«, sagt er. »Sie sind wie eine Familie.«

»Bevor wir mit dieser Arbeit begannen, war ich ein absoluter Hundemensch – aber jetzt möchte ich eine Katze haben« Anna Zamansky, Informatikerin

Mit der aktuellen Studie haben sich die Fachleute der Überwindung von Kommunikationsbarrieren zwischen Mensch und Tier gewidmet. Zamansky weist darauf hin, dass sie und ihr Team dafür zunächst menschliche Kommunikationsprobleme überwinden mussten: Die internationalen Teammitglieder sprechen verschiedene Sprachen, leben in verschiedenen Ländern und arbeiten in unterschiedlichen Disziplinen. Sie sind KI-Fachleute, Tierärzte, Ingenieurinnen und Biologen. Ihre Bemühungen zielen letztlich darauf ab, gleich mehreren Lebewesen zu helfen: Katzen, Tierärzten und Tierhaltern.