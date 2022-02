Kein Computervirus: Ein zweiter Trojaner für die Erde

Denken Astronominnen und Astronomen an Trojaner, haben sie selten Bewohner des antiken Troja oder schädliche Computerprogramme im Sinn. Gemeint sind besondere Himmelskörper: Trojaner sind Asteroiden, die einem Planeten auf seiner Umlaufbahn entweder voraus- oder hinterhereilen. Während es der Riesenplanet Jupiter in unserem Sonnensystem bislang auf fast 10 000 derartiger Jupitertrojaner bringt, kannte man von der Erde bisher lediglich einen einzigen solchen Begleiter. Der hat nun allerdings Gesellschaft bekommen. Ein Team um Toni Santana-Ros von der Universität Alicante gab im Fachmagazin »Nature Communications« die Entdeckung des zweiten Erdtrojaners bekannt.

Der auf den Namen 2020 XL 5 getaufte Asteroid läuft der Erde auf ihrer Umlaufbahn voraus. Ebenso wie der bereits 2011 entdeckte erste Erdtrojaner TK 7 bewegt er sich um den Lagrange-Punkt L 4 . Himmelskörper an diesem Punkt bilden mit Erde und Sonne ein gleichseitiges Dreieck, was die Bahn dieser Objekte stabilisiert.

Erdtrojaner wie 2020 XL 5 sind schwierig zu finden

Vermutlich sind noch mehr dieser Himmelskörper da draußen. Es gibt keinen Grund, warum die Erde nicht von viel mehr Trojanern begleitet werden sollte. Denn bei Trojanern handelt es sich nicht um eine spezielle Klasse an Asteroiden per se, sondern um Himmelskörper an den Lagrange-Punkten L 4 und L 5 . Die Lagrange-Punkte beschreiben theoretische Punkte in einem System zweier massereicher Himmelskörper, an denen ein dritter, leichterer Körper sich quasi antriebslos aufhalten kann. Das James Webb-Weltraumteleskop etwa ist kürzlich an seinem Zielort angekommen: einer Bahn um den Lagrange-Punkt L 2 .