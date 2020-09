Planetenforschung: Kein Leben in der Venus-Atmosphäre

Außerirdisches Leben als Möglichkeit nennen die Experten zwar, halten sie aber für insgesamt unwahrscheinlich. Mehr noch: Die Forscher betonen, dass das Phosphan in den Venuswolken mitnichten als Beweis für Leben taugt. Dort, in rund 60 Kilometern Höhe, herrscht zwar Zimmertemperatur, anders als auf der Oberfläche, wo das Thermometer auf im Mittel 470 Grad steigt. Dafür ist die Luft in den Wolken extrem austrocknend und wegen der allgegenwärtigen Schwefelsäure sehr sauer. Außerirdische Mikroben können dort also nur in exotischen Szenarien überdauern.

Konnte auf der Venus jemals Leben entstehen?

Wild zu spekulieren kommt einem Trend in der Venusforschung entgegen: Manche Wissenschaftler bemühen seit Jahren das Narrativ, die Venus könne vor mehr als einer Milliarde Jahre ein lebensfreundlicher Planet mit Ozeanen gewesen sein, der Erde nicht unähnlich. Als sich der Planet dann nach und nach zur Gluthölle entwickelte, hätten Bakterien in der Wolkendecke überleben können. Aus Sicht vieler Geowissenschaftler ist diese Theorie jedoch strittig. Ihnen zufolge dienten die Träume in erster Linie dazu, Gelder für neue Raumsonden zur Venus einzuwerben, die im Vergleich zu anderen kosmischen Reisezielen seit Jahrzehnten tatsächlich vernachlässigt wird.

Laden... © Kevin Gill / JAXA/ISAS/DARTS/Kevin M. Gill / Venus – May 17 2016 / CC BY 2.0 CC BY (Ausschnitt) Die Venus im ultravioletten und infraroten Licht | Betrachtet man unsere innere Nachbarin Venus im Teleskop, so zeigt sich der Planet dem Auge als grellweiße Sichel ohne jegliche weitere Merkmale. Die permanente Wolkendecke der Venus, die überwiegend aus konzentrierter Schwefelsäure besteht, reflektiert im sichtbaren Licht den größten Teil der auf sie treffenden Sonnenstrahlung zurück ins All. Fotografiert man die Venus dagegen im infraroten oder ultravioletten Licht, so enthüllt sich dem Kameraauge eine hochdynamische und wechselhafte Atmosphäre mit ausgeprägten Wolkenstrukturen und Stürmen. Dieses Bild wurde aus Daten der japanischen Raumsonde Akatsuki vom US-amerikanischen Amateurbildbearbeiter Kevin Gill zusammengesetzt. Es kombiniert Bildinformationen im ultravioletten (weiße und blaue Farbtöne) mit Bilddaten aus dem infraroten Spektralbereich (bräunliche Farbtöne). Die Kombination zeigt die Venus am 17. Mai 2016 und erlaubt einen Einblick in die Struktur der Venusatmosphäre.

Für Geologen spricht vor allem eins gegen eine lebensfreundliche junge Venus: Nachweislich hat sich dort Kalkstein, auch Karbonat genannt, nicht weitflächig abgelagert. Karbonat würde man jedoch in großer Menge erwarten, wenn es auf der Venus einmal Ozeane gegeben hätte. Das zeigt ein Blick in die Erdgeschichte: Hier band der Kalkstein im großen Stil das Treibhausgas Kohlendioxid (CO 2 ), wobei Wasser als Lösungsmittel diente.

Gleichartige Uratmosphären

Damals, vor rund vier Milliarden Jahren, bestand die Erdatmosphäre zum größten Teil aus einer Mischung von CO 2 und Stickstoff – wie die heutigen Lufthüllen von Venus und Mars. Allerdings war der Planet damals schon so weit abgekühlt, dass der in der Uratmosphäre gespeicherte Wasserdampf zu kondensieren begann und viele Millionen Jahre lang ununterbrochen als Regen auf die Oberfläche fiel. Er sammelte sich dort in Senken und bildete schließlich die ersten Ozeane.

In der Folge löste sich Kohlendioxid aus der Luft im Ozeanwasser. Dort bildete es Kohlensäure, so dass die Urozeane regelrecht sprudelnden Mineralwassermeeren gleichkamen. In der Folge setzte sich mehr und mehr Kalkstein in Form von Kalziumkarbonat (CaCO 3 ) ab. Der Prozess dauerte über viele Millionen Jahre hinweg an und so wurde das Kohlendioxid der Erdatmosphäre in den Karbonaten gebunden. Bis heute.

Auf der Venus jedoch findet sich nichts dergleichen, der Planet und seine Atmosphäre sind deutlich anders aufgebaut. Ergo gab es wohl keine Ozeane. Ohne Wasser jedoch hätten es Mikroben schwer, sich zu entwickeln. Somit sieht es dort trotz Spuren von Phosphan für eventuelles Leben eher schlecht aus.