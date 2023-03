Exoplaneten: Uraltes Planetensystem trotzt störenden Sternen

Man sollte meinen, in einem so komplexen System mit mehreren Gravitationsquellen seien stabile Planetenbahnen grundsätzlich nicht möglich. Doch es ist schon seit einer Weile bekannt, dass es darin dennoch Exoplaneten geben kann: Die können entweder alle Sterne des Systems umkreisen oder nur einen Stern, so wie es bei Kepler-444 der Fall ist. Trotzdem sind Exoplaneten in Mehrfachsternsystemen exotisch und prekär: Während sich die Planeten in unserem Sonnensystem ungestört aus der protoplanetaren Scheibe voller Gas und Staub entwickeln konnten, können die Sterne in einem Mehrfachsystem eine derartige Materiescheibe stören und so die Planetenbildung einschränken oder gar ganz aufhalten.

Und das hätte nach bisherigem Wissen auch bei Kepler-444 der Fall sein müssen. Auf Basis vorheriger Messungen nahmen Forscherinnen und Forscher an, dass das enge Doppelsystem der zwei Zwerge sich dem Hauptstern bis auf 5 AU, den fünffachen Abstand zwischen Erde und Sonne, annäherte. Das aber hätte dazu führen müssen, dass die protoplanetare Scheibe abgeschnitten wird und nicht mehr genügend Material zur Verfügung steht, aus dem sich die fünf Gesteinsplaneten hätten bilden können.

Mit Hilfe der nun gesammelten neuen Werte über einen längeren Beobachtungszeitraum zeigte das Team um Zhang, warum das nicht geschah. Der Orbit der beiden Zwergsterne um den Massenmittelpunkt mit dem Hauptstern ist weniger lang gestreckt als vorher angenommen – und die beiden Zwerge kommen dem Hauptstern doch nicht so nahe wie gedacht.