Kerzenchemie: Ein Feinstaub freisetzendes Lichtlein brennt

Der Advent ist die Jahreszeit des Lichts, genauer gesagt: des Kerzenlichts. Für viele Menschen sind die flackernden Flammen für die festliche Stimmung unverzichtbar. Feuer hat allerdings auch die unangenehme Eigenschaft, eine Vielzahl an Verbrennungsprodukten zu erzeugen. Von offenem Feuer weiß man, dass Gase wie Stickoxide und Kohlenmonoxid sowie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe entstehen. Ruß und Feinstaub reizen Augen und Atemwege. Aber gefährden auch die kleinen Flammen brennender Kerzen die Gesundheit? Und wenn ja, wie lassen sich die Risiken verringern, ohne auf die besinnlichen Momente im Schein der Flammen verzichten zu müssen?

Antworten auf solche Fragen suchen Experten für Luftqualität in Innenräumen wie Tunga Salthammer vom Fraunhofer-Institut für Holzforschung in Braunschweig – allerdings nicht in der heimeligen Stube, sondern in Hightech-Edelstahlkammern. In den acht Kubikmeter großen Versuchsräumen brennen dann extra für diese Versuche hergestellte Kerzen unter kontrollierten Bedingungen. Welche Substanzen dabei entstehen, registriert eine ganze Reihe analytischer Hightech-Methoden: Laser- und Fluoreszenzmessgeräte, Chromatografen und Spezialfilter messen die entstehenden Gase, Feinstäube und die aus gesundheitlicher Sicht besonders bedeutsamen flüchtigen organischen Verbindungen, kurz VOC. Salthammer ist Mitglied der Kommission für Innenraumlufthygiene am deutschen Umweltbundesamt. Zusammen mit einem Forschungsteam berichtet der Lufthygieniker im Online-Journal »Environmental International« über seine Versuchsergebnisse.

Die allermeisten in Europa und Nordamerika verkauften Kerzen bestehen aus den vier Brennstoffen, die Salthammer in seiner Studie untersuchte. Bienenwachs gehört nicht dazu. Stattdessen brennen hier zu Lande etwa Pflanzenwachse, die mittels Hydrierung von Palm- und Sojaöl hergestellt werden, das Erdölprodukt Paraffin und das aus pflanzlichen oder tierischen Fetten produzierte Stearin. Die Brennstoffe kombinierte die Arbeitsgruppe mit unterschiedlichen Duft- und Aromamischungen, deren Bestandteile ebenfalls Schadstoffe abgeben, wenn sie verbrennen. Nach dem Anzünden des aus Baumwollfäden geflochtenen Dochts schmilzt zunächst bei etwa 60 bis 70 Grad Celsius das Wachs, der Kapillareffekt zieht die Flüssigkeit samt Duftstoffen nach oben. In ihrem Inneren erreicht die Flamme Temperaturen zwischen 600 und 1400 Grad Celsius, bei denen das flüssige Wachs verdampft und mit Sauerstoff aus der Luft verbrennt.