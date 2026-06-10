KI als Inspiration: Erneut fällt eine langjährige mathematische Vermutung

Das Problem dreht sich um die Frage, wie viele Punktpaare denselben Abstand haben können, wenn man sie in einer Ebene platziert. Erdős hatte dafür eine Obergrenze vermutet – doch das Sprachmodell fand Anordnungen, die diese überschreiten. Dafür nutzte das System eine Methode aus der algebraischen Zahlentheorie, mit der sich hochdimensionale Strukturen erzeugen lassen. Aus diesen konnte die KI dann Punktanordnungen schaffen, die mehr Punktpaare gleicher Distanz enthalten, als es Erdős und andere für möglich hielten.

Zündende Idee für zwei Probleme

Der Mathematiker Thomas Bloom von der University of Manchester zeigte sich beeindruckt davon, dass die Zahlentheorie das geometrische Problem lösen konnte. Bloom hatte sich zuvor mit einer anderen Vermutung von Erdős aus dem Jahr 1974 beschäftigt, dem sogenannten Summen-Produkt-Problem. Nachdem er die KI-Lösung gesehen hatte, drängte sich ihm der Gedanke auf, dass die Methode aus der Zahlentheorie auch hierfür hilfreich sein könnte.

Die Summen-Produkt-Vermutung handelt von Zahlenmengen. Wenn man eine Menge mit verschiedenen Zahlen hat, etwa {1, 2, 3}, dann konstruiert man daraus zunächst zwei neue Mengen: Für die erste addiert man paarweise alle Elemente – was {2, 3, 4, 5, 6} liefert – und für die zweite multipliziert man alle Elemente paarweise miteinander, was zu {1, 2, 3, 4, 6, 9} führt. Die entstehenden Mengen unterscheiden sich in der Regel in ihrer Größe. Erdős gab eine Untergrenze an, die besagt, wie klein die größere der beiden Mengen höchstens sein darf – unabhängig von der Ausgangsmenge.

»Die eigentliche Überraschung ist, dass es so einfach war« Thomas Bloom, Mathematiker

Doch Bloom und seine Kollegen konnten Erdős’ Grenze unterschreiten, indem sie die hochdimensionalen Methoden der KI anwendeten. Sie konstruierten eine Menge, für die sowohl die Menge der paarweisen Produkte als auch die der Summen kleiner als die von Erdős postulierte Untergrenze ausfiel. »Die eigentliche Überraschung ist, dass es so einfach war«, sagte Bloom gegenüber dem »New Scientist«. »Die Konstruktion lässt sich so einfach beschreiben, und wir verstehen jetzt, warum Erdős’ Vermutung nicht zutrifft. Das dürfte uns auch bei vielen anderen verwandten Problemen helfen.«