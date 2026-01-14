ChatGPT: KI löst erstmals eigenständig ein jahrzehntealtes Matheproblem

Gibt es unendlich viele Zahlen a, b und n, für die das Produkt a!b! durch n!(a + b – n)! teilbar ist, wenn a + b > n + C log(n) ist, wobei C eine Konstante ist?

Das Problem blieb 50 Jahre lang ungelöst, bis schließlich KI-Entwickler ihre Aufmerksamkeit darauf richteten. Ein Team von Google DeepMind fand mithilfe der KI AlphaProof heraus, dass die Aufgabe mehrere naheliegende Lösungen besitzt, wenn a und b deutlich größer ausfallen als n. Da dies höchstwahrscheinlich nicht im Sinne der Aufgabensteller war, wurde das Problem leicht umformuliert mit der Einschränkung, dass a und b von der gleichen Größenordnung wie n sind – was das Problem deutlich komplizierter macht.

Am 4. Januar 2026 ließ sich mit ChatGPT beweisen, dass es tatsächlich unendlich viele solcher Zahlen a, b und n gibt. Allerdings galt die Lösung nur für kleine Werte der Konstanten C, was Erdős und seine Kollegen in ihrer Originalarbeit, in der sie die Aufgabe vorstellten, bereits belegt hatten. Daher waren die Mathematiker nur an Fällen mit großen C interessiert. Daraufhin wurde der Prompt von ChatGPT abgeändert, mit dem Auftrag, auch eine Lösung für große C zu liefern. Die Antwort des Chatbots wurde anschließend an eine KI namens Aristotle übergeben, welche die Ausgabe überarbeitete, einige Lücken füllte, kleinere Fehler ausbesserte und in die Programmiersprache Lean umwandelte, damit ein Beweisprüfer das Ergebnis verifizieren konnte. Das Resultat erwies sich als richtig.

Unterdessen nutzte der Mathematiker Nat Sothanaphan Aristotle, um die vorhandene Lean-Version weiter zu vereinfachen und zu kürzen und anschließend mithilfe von ChatGPT in einen verständlichen Fachaufsatz umzuwandeln, der nun auf »arXiv« zur Verfügung steht. »Ich schätze, dass das Niveau des Schreibstils in etwa dem akzeptablen Standard für eine Forschungsarbeit entspricht«, schreibt Tao, »auch wenn es noch Raum für Verbesserungen gibt.«