KI made in China: DeepSeek erschüttert erneut die KI-Welt

Open Source, Unabhängigkeit von NVIDIA und riesige Inputs

Wie aus der begleitenden Facharbeit zum neuen DeepSeek-Modell hervorgeht, operiert V4 tatsächlich auf Huawei-Chips. Doch Fachleute betonen, dass das nur die »Inferenz« betreffe, also die Verarbeitung von Nutzeranfragen. Auf welcher Hardware das Sprachmodell trainiert wurde, erwähnt DeepSeek nicht. Der Informatiker Liu Zhiyuan von der Tsinghua-Universität erklärte gegenüber »MIT Technology Review«, dass die Firma offenbar nur einen Teil des Trainingsprozesses von V4 an chinesische Chips angepasst habe. Er geht davon aus, dass das Training von V4 möglicherweise weiterhin hauptsächlich auf NVIDIA-Chips stattfand.

Nicht nur die Hardwarenutzung macht V4 zu etwas Besonderem. Laut des Begleitartikels der DeepSeek-Entwickler kann das neue Modell mit den leistungsfähigsten verfügbaren Versionen von OpenAI (GPT 5.4) und Anthropic (Claude Opus 4.6) mithalten; ist für Nutzende aber deutlich günstiger. Während man pro Ausgabelänge von einer Million Output-Tokens bei Anthropic 25 US-Dollar zahlt, sind es bei der leistungsfähigsten Version von DeepSeeks V4 gerade einmal 3,25 US-Dollar. »Ich glaube nicht, dass es ein Modell gibt, das in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis damit mithalten kann«, schrieb ein User auf »Reddit«.

Beeindruckend sei aber vor allem die enorme Menge an Eingabedaten, die das neue Modell verarbeiten könne, erklärt der Informatiker Ben Burtenshaw von der Open-Source-Plattform Hugging Face in einem Blogpost. »Die eigentliche Innovation besteht darin, dass DeepSeek V4 für die effiziente Verarbeitung großer Kontextlängen ausgelegt ist und sich daher als einer der besten Kandidaten für agentische Aufgaben eignet.« Das Modell kann bis zu einer Million Token verarbeiten – was etwa der Länge von J.R.R. Tolkiens Werken »Der kleine Hobbit« plus den drei Bänden »Der Herr der Ringe« entspricht.

Um so viele Informationen verarbeiten zu können, haben die DeepSeek-Entwickler den Aufmerksamkeitsmechanismus optimiert, der Sprachmodellen zugrunde liegt. Anstatt alle eingegebenen Inhalte gleichwertig zu behandeln, identifiziert das Modell die Passagen, die höchstwahrscheinlich eine wichtigere Rolle spielen, und konzentriert sich auf diese – ähnlich, wie es das menschliche Gehirn auch tut. Zudem kann V4 seine Schlussfolgerungen über mehrere Benutzernachrichten hinweg bewahren. Dadurch könne es über lange Zeiträume hinweg kohärente Argumentationsketten aufbauen, schreibt Burtenshaw.

»Wie immer bleiben wir dem langfristigen Denken und dem Credo ›Open Source für alle‹ treu. AGI gehört allen!« Deli Chen, DeepSeek-Entwickler

All diese Schritte führten dazu, dass DeepSeek V4 in bekannten KI-Benchmark-Tests ähnlich gut abschneidet wie die besten Modelle großer US-Techkonzerne wie Anthropic, OpenAI oder Google. Anders als deren KI-Modelle ist V4 quelloffen verfügbar, sodass jede Person frei darauf zugreifen darf. Man kann das Modell herunterladen, ausführen und verändern. Der DeepSeek-Forscher Deli Chen schrieb dazu auf X: »Wie immer bleiben wir dem langfristigen Denken und dem Credo ›Open Source für alle‹ treu. AGI (Anm. d. Red.: allgemeine künstliche Intelligenz) gehört allen!« Andere sind da etwas skeptischer. Zwar sei das Modell öffentlich zugänglich, doch es sei teilweise so kompliziert und erfordere derart viel Rechenpower, dass man es nicht ohne Weiteres nachbauen und im Detail verstehen könnte. Dennoch begrüßen die meisten aus der KI-Community den Schritt der Transparenz.