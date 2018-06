Ob die gute Selbstkontrolle auch etwas darüber aussagt, was wir künftig von den Kindern und Jugendlichen der aktuellen Generation erwarten dürfen, ist jedoch unklar. Mischel fand zwar in Langzeitbeobachtungen Hinweise darauf, dass ein gutes Abschneiden im Marshmallow-Test auch mit besseren akademischen Leistungen, beruflichen Erfolgen und sogar mit weniger Verhaltensauffälligkeiten im Teenager- und im Erwachsenenalter einhergeht. Eine aktuelle Untersuchung konnte diese Ergebnisse allerdings nicht replizieren.

Zudem untersuchten Carlson und ihre Kollegen vornehmlich Kinder, die aus bildungsnahen Familien mit einem mittleren bis hohen Haushaltseinkommen stammten. Die Frage, ob die Selbstkontrolle tatsächlich in allen Bevölkerungsschichten zugenommen hat, werden deshalb erst weitere Studien beantworten können. Dass dies tatsächlich der Fall sein könnte, deutet eine Untersuchung von Wissenschaftlern um John Protzko von der University of California in Santa Barbara aus dem Herbst 2017 an. Sie hatten insgesamt 30 Studien zum Marshmallow-Experiment unter die Lupe genommen und waren ebenfalls auf einen Anstieg der Selbstkontrolle im Lauf der Jahrzehnte gestoßen.