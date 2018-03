Kinder, die beim Rechnen die Finger zu Hilfe nehmen, werden von Erwachsenen oft kritisch beäugt. Hartnäckig hält sich die Annahme, dass dies ein Zeichen für (spätere) Matheprobleme sein könnte. Umso mehr dürfte manche daher das Ergebnis einer Untersuchung überraschen, die Justine Dupont-Boime von der Universität Genf und Catherine Thevenot von der Universität Lausanne im "Journal of Cognitive Psychology" veröffentlichten: Denn offenbar neigen ausgerechnet Sechsjährige, die im Vergleich zu Gleichaltrigen über ein besonders gutes Arbeitsgedächtnis verfügen, eher dazu, Rechenaufgaben an ihren Fingern abzuzählen – und erzielen mit dieser Strategie zudem gute Erfolge.

Dupont-Boime und Thevenot rekrutierten für ihre Studie 84 Schweizer Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren (Durchschnittsalter: sechs Jahre und zwei Monate) und ließen sie einfache Additionsaufgaben mit Summen unter und über zehn lösen. Mit einer versteckten Kamera zeichneten die Psychologinnen auf, ob die Kinder dabei ihre Finger zu Hilfe nahmen, wozu alle Probanden in der Vergangenheit zwar nie ermutig worden waren, man hatte es ihnen im Unterricht aber auch nicht verboten. Außerdem testen die Forscherinnen das Arbeitsgedächtnis der Kinder, also ihre Fähigkeit, Informationen kurzzeitig zu speichern und in Gedanken zu manipulieren. Dazu hörten die Versuchsteilnehmer eine Zahlenfolge, die sie sich merken und anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder aufsagen sollten.

Bei der Auswertung der Daten stellten die Wissenschaftlerinnen fest, dass von 84 Kindern 52 die Finger beim Rechnen zu Hilfe genommen hatten, 47 von ihnen auch bei Summen über zehn. Zudem stießen sie auf einen positiven Zusammenhang zwischen Fingerrechnen, Arbeitsgedächtniskapazität und der Anzahl an richtigen Lösungen, die die Probanden im Einzelnen erzielten. Dabei entdeckten sie außerdem, dass Kinder, die über ein gutes Arbeitsgedächtnis verfügten und besser mit den Matheaufgaben zurechtkamen, tendenziell auch eine effektivere Strategie verwendeten, um Rechenergebnisse an ihren Fingern abzuzählen. Im Gegensatz zu Altersgenossen, die teils mühsam versuchten, beide Summanden mit ihren Händen darzustellen, zählten sie nur mit den Fingern vom ersten Summanden an aufwärts, begannen also beispielsweise bei der Aufgabe 4+7 mit vier Finger von sieben an aufwärts zu zählen.

Dupont-Boime und Thevenot vermuten, dass Kinder mit einem schwächeren Arbeitsgedächtnis möglicherweise nicht dazu in der Lage sind, sich diese Strategie selbst zu erschließen. Sie glauben deshalb, dass gerade Schüler, die sich am Anfang mit Mathe schwertun, davon profitieren könnten, wenn das Fingerrechnen von Eltern und Lehrern nicht nur nicht verteufelt, sondern in den ersten Schuljahren sogar explizit gelehrt würde – und zwar in eben jener effektiven Variante, die tatsächlich dabei zu helfen scheint, Matheaufgaben besser zu lösen. Sie schlagen damit in dieselbe Kerbe wie andere Experten, die inzwischen ebenfalls empfehlen, Kindern beizubringen, wie sie Rechenaufgaben möglichst gut mit ihren Händen visualisieren können. Eine frühere Untersuchung deutet darauf hin, dass dies bis zu einem Alter von acht Jahren sinnvoll sein könnte. Danach scheint sich der Zusammenhang von Matheerfolg und Fingerrechnen umzukehren.