Später Kinderwunsch: »Als ob Frauen mit 35 plötzlich die Eierstöcke abfallen würden«

Die Risiken einer späten Schwangerschaft sind auch Dorothee Struck bewusst, sie hält sie in der Diskussion aber für überbetont – vielleicht auch, weil sich mit der Sorge »unerfüllter Kinderwunsch« gute Geschäfte machen lassen? Eizellen einfrieren zu lassen oder auch Kinderwunschbehandlungen sind teuer. »An der Sorge vor früher Unfruchtbarkeit verdienen viele gut«, sagt sie. Ebenso an diversen Tests zur Bestimmung der Fruchtbarkeit. Dazu sollte man wissen: »Wissenschaftlich lässt sich Fruchtbarkeit bisher nicht seriös messen«, sagt Dorothee Struck. Zwar wird dazu nach wie vor häufig eine Bestimmung des Anti-Müller-Hormons (AHM) durchgeführt, das in den Eierstöcken gebildet wird und als Marker für die Eizellenreserve gilt. Doch genau wie ein Ultraschall der Eierstöcke gilt der Hormontest mittlerweile als überholt und wenig aussagekräftig. Die Frauenärztin plädiert deshalb dafür, die männliche Fruchtbarkeit im gleichen Maß zu besprechen, Frauen besser aufzuklären, sensibel zu begleiten und die Nachteile einer späten Schwangerschaft nicht zu dramatisieren. »Es gibt ja sogar Vorteile, die aber kaum thematisiert werden.«

Vorteile einer späten Schwangerschaften

Wer etwas darüber erfahren will, wird eher in der Soziologie als in der Medizin fündig. Kieron Barclay von der Stockholm University etwa hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock Daten von mehr als 1,5 Millionen schwedischen Frauen und Männern ausgewertet. Das Ergebnis: Kinder älterer Mütter sind durchschnittlich größer, gesünder und gebildeter. Die Forscher erklären das mit Verbesserungen im Gesundheitswesen und bei den sozialen Verhältnissen. »Über das 20. Jahrhundert hinweg bis heute hat sich unsere Gesellschaft stetig weiterentwickelt: bessere Bildung, höhere Einkommen, mehr Lebenszeit, medizinische Fortschritte. Je später Kinder geboren werden, desto mehr profitieren sie davon«, sagt Kieran Barclay. Bisherige Studien ließen solche Einflüsse meist außer Acht, obwohl sie für werdende Mütter von großer Bedeutung sind. Die Forscher gehen sogar so weit, dass die positiven äußeren Einflüsse die biologischen Risiken einer späten Schwangerschaft in gewissem Maß kompensieren können. »Ältere Mütter haben zudem mehr Lebenserfahrung und oft bessere sozioökonomische Ressourcen, um Kinder aufzuziehen«, erklärt Kieron Barclay.

Das deckt sich mit den Erfahrungen der beiden Mediziner aus Deutschland. »Menschen, die sich spät für ein Kind entscheiden, tun das meist sehr bewusst. Sie leben gesundheitsbewusst, haben oft eine gute körperliche Verfassung, nehmen Vorsorgen ernst, sind gefestigt und finanziell abgesichert«, sagt Dorothee Struck. Nicht die schlechteste Umgebung also, in die ein Kind hineingeboren werden kann. Wolfgang Henrich hat einen ähnlichen Eindruck. Eine 27-jährige Raucherin mit Übergewicht gehe mit schlechteren Ressourcen in eine Schwangerschaft als eine gesunde und fitte 40-Jährige. Deshalb kommt er zu dem Schluss: »Alter allein ist nicht der alles entscheidende Faktor, wenn die Konstitution und die Rahmenbedingungen stimmen.«