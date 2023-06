Vor 660 Jahren verschwunden: Kirche der versunkenen Stadt Rungholt gefunden

Es handle sich deswegen um eine der Siedlungen Grote Rungholt oder Lütke Rungholt, die zusammen den Hauptort des 1362 versunkenen Verwaltungsbezirks Edomsharde bildeten, schließen die Fachleute. Während der Reichtum von Rungholt in späteren Legenden weit übertrieben dargestellt wurde, deuten Funde darauf hin, dass der Ort ein wohlhabender Handelsplatz war. Etwa ein Drittel aller im Gebiet von Rungholt gefundenen Keramik war Importware; außerdem zeigt ein dänischer Steuerkatalog, dass die Edomsharde ungewöhnlich hohe Abgaben zahlte.

Der Untergang von Rungholt und der als »Uthlande« bezeichneten, heute im Watt liegenden Siedlungsgebiete war dennoch weitgehend menschengemacht. Durch Entwässerung und Salztorfabbau sank das Land ab, gleichzeitig verstärkten Deiche Strömung und Tidenhub in den Kanälen zwischen den Inseln. Dadurch drangen wiederholt Sturmfluten im 13. und 14. Jahrhundert immer tiefer in die Marsch vor und verursachten Landverluste und Abtragung – was wiederum weitere Schäden und Landverluste bei der folgenden Flut begünstigte. Über die Jahrhunderte holte sich das Meer auf diese Weise große Teile der einstigen Küstenebene zurück. Ihre Reste bilden heute unter anderem die Inseln Sylt, Pellworm und Föhr.