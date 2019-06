Erdbeben in Hamburg: Kleine Schweinehunde

Während die Bevölkerung in bekannten Bebenregionen in gewissem Maß vorbereitet ist, treffen Erdstöße anderswo Städte und Länder völlig unvorbereitet und sind deswegen oft umso zerstörerischer. Das gilt auch für Hamburg, denn mangels entsprechender Bauvorschriften stehen in der Hansestadt zigtausende verwundbare Gebäude. Besondere Gefahr geht vom Untergrund aus. Die Stadt mit fast zwei Millionen Einwohnern steht zu großen Teilen auf den unverfestigten Sedimenten eiszeitlicher Flusstäler, die durch schwere Erschütterungen ihre Stabilität verlieren – der gleiche Prozess, der die von Grube entdeckten Strukturen erzeugte.

Wie groß die Gefahr wirklich ist, hängt von der zu Grunde liegenden Ursache der Erdbeben ab – erst wenn die Fachleute den Ursprung der Spannungen im Untergrund kennen, lässt sich einschätzen, wie wahrscheinlich solche starken Erdbeben wirklich sind. Klassischerweise entstehen Spannungen in der Erdkruste, wenn sich die Platten horizontal gegeneinander verschieben – in diesem Fall jedoch gebe es eine zweite Möglichkeit, schreibt Grube: das Auf und Ab der Erdkruste während der Eiszeit. In der letzten Vereisungsperiode bedeckte eine gigantische, bis zu vier Kilometer dicke Eiskappe Skandinavien und reichte bis in die Norddeutsche Tiefebene. Die enormen Eismassen dellten die Erde ein. Durch das zusätzliche Gewicht sank die Erdkruste in den plastischen Erdmantel ein und drückte das Gestein zur Seite.

Hamburg ganz unten

Nachdem das Eis vor etwa 15 000 bis 10 000 Jahren schmolz, begann das verdrängte Gestein in die Delle zurückzufließen und hebt seitdem die ganze Region wieder an – bisher um bis zu 300 Meter in der nördlichen Ostsee. »Man muss sich das vorstellen wie eine Luftmatratze. Wenn man aufsteht, geht die verdrängte Luft wieder in die Eindellung zurück«, erklärt Reicherter. Außerhalb des einst vom Eis bedeckten Bereichs passiert genau der umgekehrte Prozess. Auch in Hamburg: Pro Jahr sinkt die Stadt allein durch diesen Effekt um einen halben Millimeter ab. »Das wird von heute an noch etwa 5000 Jahre andauern und könnte natürlich solche Erdbeben hervorrufen.«

Im Raum Hamburg gibt es mehrere Strukturen, an denen sich Gesteinsblöcke verhaken und aneinanderrutschen können, während sich der Boden hebt und senkt. Gigantische »Salzmauern« und ähnliche Strukturen ragen aus großer Tiefe kilometerhoch Richtung Oberfläche, so dass sehr unterschiedliche Gesteinstypen nebeneinanderliegen und sich während des Eindellens gegeneinander verschoben haben können. Nun, so die Hypothese, ruckelt sich das wieder zurecht. Zeugnisse dafür, dass das zurückweichende Eis und die sich dadurch hebende Erdkruste in der Vergangenheit schwere Erdbeben hervorgerufen haben, findet man in Skandinavien.

Ein Beispiel liegt in Zentralschweden, wo am Übergang zwischen Kalt- und Warmzeit mehrere Beben mit mutmaßlichen Magnituden bis Stärke 8 das Land schwer erschütterten. Doch das geschah vor 11 000 Jahren, als sich das Land wesentlich schneller hob; ob die inzwischen viel langsamere Bewegung für Erdbeben reicht, ist umstritten. Einige Fachleute wie zum Beispiel der dänische Geologe Søren Gregersen sehen heutzutage auch in Nordeuropa die normalen, großräumigen Kräfte der Erdkruste als bedeutendsten Faktor.

Auf diese Spannungen, die ihre Ursache im Aneinanderreiben der Erdplatten haben und über tausende Kilometer wirken, gehen die meisten Intraplattenbeben zurück. Eigentlich sind diese Kräfte zu weit verteilt, um Erdbeben auszulösen. Doch lokale Bruchzonen und Gesteinsgrenzen tief im Hinterland können die großräumigen Kräfte verstärkt bündeln und unerwartete Erdbeben auslösen. Das funktioniert selbst dann, wenn solche Strukturen längst inaktiv und verschüttet sind. Im Raum Hamburg gibt es gleich drei uralte Bruchzonen: die Elbe-Störungszone, den Glückstadt-Graben und die Elbe-Linie. Diese sind vor mehr als 200 Millionen Jahren entstanden und seit etwa 100 Millionen Jahren inaktiv, die Elbe-Linie ist sogar noch älter.