Zwei Beobachtungen mit Erfolg

In einer Distanz von 21 Kilometern nördlich der Zentrallinie in Portugal hatten Anne und Tim Haymes aus England sehr viel Glück, als sie die Sternbedeckung mit einem Fotoobjektiv mit 135 Millimeter Brennweite und einer digitalen Kamera mit GPS-Zeitnahme gerade in einer Wolkenlücke verfolgen konnten (siehe »Helligkeitsverlauf von Portugal aus«). Tim Haymes nahm die Bedeckung auch mit bloßem Auge wahr und berichtete: »Visuell wurde der helle rote Stern von Leona fast ausgelöscht, es blieb nur ein schwächerer roter Punkt. Wir hatten Glück, als in der teilweise dichten Wolkendecke eine Lücke auftauchte.«

© Tim Haymes, IOTA/ES, BAA (Ausschnitt) Helligkeitsverlauf von Portugal aus | Die von Tim und Anne Haymes erstellte Lichtkurve von Beteigeuze zeigt wetterbedingt immer wieder deutliche Rückgänge der Helligkeit vor und nach der Sternbedeckung. Zum Zeitpunkt der Bedeckung (rot markiert) gab eine Wolkenlücke den Blick auf Beteigeuze frei.

Alfonso Noschese in Italien maß den Lichtabfall während der Bedeckung in drei verschiedenen optischen Wellenlängen an einem Dobson-Teleskop mit 50 Zentimetern Durchmesser (siehe »Lichtabfall mit Filter«). Er befand sich nahe der vorhergesagten Zentrallinie des Schattens und konnte dabei unter guten Beobachtungsbedingungen eine gleichmäßige Helligkeitsabnahme während der Bedeckung verfolgen.

© Alfonso Noschese, IOTA/ES, Astrocampania (Ausschnitt) Lichtabfall mit Filter | Diese hoch aufgelöste Lichtkurve wurde mit einem 50-Zentimeter-Dobson-Teleskop durch einen H-alpha-Filter aufgenommen. Die Zunahme der Helligkeit am Ende der Bedeckung erfolgte geringfügig flacher gegenüber der Abnahme zum Beginn der Bedeckung.

Erwartung erfüllt

Gemäß einiger Berechnungen im Vorfeld wurde prognostiziert, dass (319) Leona den Riesenstern Beteigeuze nicht komplett bedecken würde. Erste Analysen der Lichtkurven bestätigen das. Es ist bisher keine Messung bekannt, bei der Beteigeuze vollständig verdeckt war. Die Auswertungen der Messungen an den Rändern des Schattenpfads werden nun allerdings zur Herausforderung, da die partiellen Bedeckungen dort einen geringeren Helligkeitsabfall aufweisen als nahe der Zentrallinie. Dave Herald (IOTA) hält nach einem Vergleich mit simulierten Lichtkurven einen scheinbaren Durchmesser Beteigeuzes von zirka 59 Millibogensekunden am Himmel für möglich; angenommen waren zuvor bis zu 55 Millibogensekunden im visuellen Bereich. Eine Millibogensekunde entspricht einem Winkel von (1/3 600 000) Grad. Der Riesenstern Beteigeuze steht uns so nah und ist so groß, dass er mit Großteleskopen sogar als Scheibe aufgelöst werden kann. Trotzdem ist seine scheinbare Größe am Himmel nur ungenau bekannt.