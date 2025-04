Kleinplaneten im April 2025: Nur Vesta leuchtet hell

Lichtschwächere Kleinplaneten

Am 12. März 1871 entdeckte der deutsche Astronom Karl Theodor Robert Luther an der Sternwarte in Düsseldorf den Kleinplaneten (113) Amalthea. In der griechischen Mythologie war Amalthea eine Tochter des kretischen Königs Melisseus. Am 14. April kommt sie im Sternbild Jungfrau in eine ausgesprochen günstige Opposition zur Sonne und erreicht dabei ihre maximal mögliche Helligkeit von 11,0 mag. In weniger günstigen Fällen bleibt sie eine Größenklasse lichtschwächer. Ihre Bahn um die Sonne, die einmal in 3,66 Jahren durchlaufen wird, ist leicht exzentrisch (e = 0,09) und um 5,04 Grad gegen die Ekliptik geneigt. Bereits am 4. April kann die rund 50 Kilometer große Amalthea etwas leichter aufgefunden werden. Sie befindet sich dann gut sechs Bogenminuten südsüdwestlich des Sterns HIP 67875 (8,5 mag).

Im Sternbild Rabe kommt der Planetoid (389) Industria am 9. April in eine recht günstige Opposition zur Sonne und verfehlt mit 11,2 mag den größtmöglichen Wert nur um 0,2 mag. Entdeckt wurde der etwa 75 Kilometer große Himmelskörper am 8. März 1894 von dem französischen Astronomen Auguste Charlois in Nizza. Benannt wurde er nach dem lateinischen Wort für »Fleiß«. Die Bahn des Kleinplaneten hat eine Inklination von i = 8,12 Grad und eine Exzentrizität von e = 0,07. Ein Sonnenumlauf dauert 4,21 Jahre. Industria ist übrigens das größte Mitglied einer Asteroidenfamilie mit mehr als 300 Mitgliedern, die alle ähnliche Bahnelemente besitzen. Am Monatsletzten ist sie nur eine halbe Bogenminute von HIP 61688 (6,0 mag) entfernt. Obwohl ihre Helligkeit bis dahin schon wieder auf 11,5 mag abgenommen hat, sollte sie trotzdem gut zu identifizieren sein.

Interessante Begegnungen

In diesem Monat gibt es eine ganze Reihe von Begegnungen mit hellen Sternen und anderen Himmelsobjekten, an denen (15) Eunomia beteiligt ist. Unter anderem zieht sie an dem hellen leicht veränderlichen Stern My Geminorum (µ Gem) und dem offenen Sternhaufen NGC 2129 vorbei. Besonders eng ist die Passage von (389) Industria an HIP 61688 (6,0 mag) am 30. April. Die beiden Himmelskörper trennt lediglich eine halbe Bogenminute. Noch geringer ist die Distanz zwischen der allerdings ziemlich lichtschwachen (128) Nemesis (12,1 mag) und HIP 65796 (6,4 mag) am 16. April. Das spannendste Ereignis erwartet uns schon am Morgen des 11. April. Dann zieht (8) Flora, der hellste Kleinplanet in der Liste, ganz knapp südlich am Zentrum der Hamburger Galaxie NGC 3628 vorbei. Sie bildet zusammen mit Messier 65 und Messier 66 das so genannte Leo-Triplett. Das Ereignis ist auf jeden Fall ein Foto wert.