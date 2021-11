Klimawandel: Das Schweigen der Lemminge

© Karupelv-Valley-Project (Ausschnitt) Schneeeule mit Lemming | Eine der im Karupelv-Tal inzwischen sehr seltenen Schneeeulen hat einen Lemming erbeutet und löste dabei eine Fotofalle des Karupelv-Valley-Projects aus.

Das wurde 2020 eindrucksvoll bestätigt, als es nach vielen deprimierenden Jahren mit wenigen bis fast gar keinen Lemmingen wieder einen kleinen Peak mit 2135 Winternestern gab. Die Gründe dafür sieht Sittler in einer geringen Anzahl von Fressfeinden im zurückliegenden Winter, in dem dann zusätzlich die Schneebedingungen nicht »allzu schlecht« gewesen sein könnten. Das belege zudem, dass die Lemminge immer noch das Potenzial hätten, sich massenhaft zu vermehren. Auch von Skandinavien seien solche Fälle bekannt, wo man viele Jahre hätte warten müssen, bis es wieder zu einem richtigen Lemming-Jahr gekommen sei, erklärt Sittler.

»Und das zeigt sehr deutlich, dass es in Ökosystemen eben nicht nur einen Faktor gibt, an dem alles hängt, sondern dass es ein fein austariertes System ist«, betonen beide Wissenschaftler.

Der Klimawandel erschwere ohne Zweifel die Lebensbedingungen für die Tiere in der Arktis, aber es kämen eben immer noch andere Faktoren dazu, Langzeitprognosen sind deshalb nicht einfach und Langzeitforschungen unabdingbar. »Und es zeigt übrigens auch sehr klar, dass der Begriff ›Langzeit‹ relativ ist, zehn Jahre sind nicht ausreichend«, erklärt Johannes Lang. »Hätte man zum Beispiel nur die Messreihen zwischen 2003 und 2013, hätte man ein völlig falsches Bild vom hiesigen Ökosystem«.

Der Klimawandel macht Eisbären gefährlicher

Auch auf die Expeditionsteilnehmerinnen und -teilnehmer hatte der Klimawandel über 34 Jahre Grönlandforschung hinweg merkliche Auswirkungen. Denn hier gibt es ebenfalls »Langzeiterfahrungen«. Der mittlerweile 71-jährige Sittler erinnert sich: »Die Berge waren früher zuverlässig von den Gletschern bedeckt, die heute geschrumpft sind. Leider habe ich damals nicht daran gedacht, eine Fotodokumentation davon zu erstellen, weil ich nicht wirklich mit so gravierenden Erwärmungen rechnete.«

© Karupelv-Valley-Project (Ausschnitt) Ein Eisbär untersucht eine Trapperhütte | Eine automatische Kamera dokumentierte diesen Eisbär nahe einer Trapperhütte. Eisbären werden für Menschen immer gefährlicher, seit das Meereis, ihr eigentlicher Lebensraum, zunehmend verschwindet.

Auch die Rahmenbedingungen hätten sich seit Beginn seiner Arbeit in Karupelv deutlich verändert, berichtet er. Vor 30 Jahren sei man in Grönland von der Außenwelt abgeschnitten gewesen. Es gab kein Internet und nur Funk für den Notfall. »Heute kann man die Expedition auf Facebook hautnah miterleben, dort werden regelmäßig Fotos und kurze Berichte hochgeladen.« Auch die logistische Vorbereitung der Expedition sei mit der heutigen Technik einfacher.

Eisbären seien anfangs sehr seltene Gäste gewesen, erzählt Sittler. »Heute wird es immer gefährlicher für uns, weil die Tiere auf der Suche nach Nahrung auch immer wieder in die Nähe unseres Lagers kommen. Das ist mittlerweile mit zwei Elektrozäunen gesichert, und wir fühlen wir uns heute eigentlich hinreichend geschützt. Aber ich selbst bin vor ein paar Jahren davon aufgewacht, dass ein Eisbär mein Zelt zerfetzte, den konnte ich nur mit Schüssen aus einer Schreckschusspistole vertreiben. Damals hatte ich Glück. Ein Mitglied eines dänischen Filmteams hatte in diesem Sommer weniger Glück, ein Eisbär kam auf der Suche nach etwas Essbarem in die Hütte und hat ihn dort in die Hand gebissen – was ja noch glimpflich war.«

Der Klimawandel treffe gerade die Eisbären hart, die an den Lebensraum Packeis gebunden sind. »Sie werden daher in den nächsten 100 Jahren wohl einen viel größeren Teil ihres Lebensraumes verlieren als die Lemminge«, erklärt Sittler.

Das Team von Sittler war das erste, das sich in Grönland mit den Lemmingen beschäftigte, heute gibt es zwei weitere, »eine dänische Forschungsgruppe in Zackenberg und eine französische in Hochstetter Forland, noch weiter im Norden«, sagt Sittler. »Wir sprechen uns seit mehreren Jahren eng ab, um die Beobachtungen über die Entwicklung der Lemminge dann auch vergleichen zu können.« Im Rahmen der Zusammenarbeit dieser »Interaction Working Group« konnten grundlegende Daten zu den direkten und indirekten Räuber-Beute-Beziehungen gesammelt werden, und die Erkenntnisse sind bei den drei Gruppen die gleichen: Die Lemminge sind weniger häufig als früher. Die Fachleute sind sich auch einig darüber, dass das in den untersuchten Gebieten zum großen Teil auf den Klimawandel zurückzuführen ist und mit den dadurch veränderten Schneeverhältnissen im Zusammenhang zu sehen ist.

Ob sich die Veränderungen in der Arktis aufhalten oder abmildern lassen, sehen sowohl Benoît Sittler als auch Johannes Lang sehr skeptisch und sie erwarten deswegen von der Klimakonferenz in Glasgow nicht sehr viel. Wahrscheinlich werde dort wieder nur viel gesprochen und wenig umgesetzt. »Wenn ich sehe, wie sich die Gesellschaft entwickelt und dass man keine Einschränkungen des Lebensstils in Kauf nehmen will«, so Sittler, »dann kann man nicht allzu optimistisch sein.«