Klimawandel: »Grünes Wachstum ist Wunschdenken«

Eher nicht. Wenn jetzt alle auf einen Schlag aufhören zu konsumieren, würde die Wirtschaft kollabieren. Es geht ja gerade darum, den Übergang geplant und geordnet zu vollziehen, damit es so wenig Turbulenzen wie möglich gibt.

Besteht die Gefahr, dass mit dem Kapitalismus auch die Demokratie abgeschafft wird?

Wenn wir geordnet aus dem Kapitalismus aussteigen, besteht zumindest die Hoffnung, dass die Demokratie überlebt. Wenn wir hingegen weitermachen wie bisher, wird sich die Klimakrise dramatisch verschärfen, so dass es zu einem chaotischen Zusammenbruch kommt. Dann drohen Verteilungskämpfe und eine Refeudalisierung der Gesellschaft. Einige wenige Starke eignen sich die letzten Rohstoffe und Waren an und verteilen sie an ihre Günstlinge. Dann hätten wir ein Gesellschaftssystem wie in Russland oder ein Warlord-System wie in Afghanistan. Deshalb ist es ja so wichtig, das Schrumpfen zu planen.

In Ägypten hat gerade die Weltklimakonferenz stattgefunden. Haben Sie dort Ansätze gesehen, auf globaler Ebene über die Überwindung des Wachstums zu reden?

Nein, die Mehrheit derer, die dort teilgenommen haben, setzt weiterhin auf grünes Wachstum.

Wird Deutschland in 20 Jahren grundlegend anders aussehen als heute?

Ich denke schon. Die Klimakrise wird sich deutlich verschärfen. Schauen Sie doch mal auf die Temperaturen. Bis Mitte November hatten wir häufig 14 Grad und Sonnenschein. Nicht nur der Sommer war extrem trocken, auch der Herbst. Das sind italienische Verhältnisse und wird die hiesige Vegetation bald überfordern. Wasser wird so knapp, dass wir es in Zukunft rationieren müssen. Die Produktion von Nahrungsmitteln wird in jedem Fall deutlich schwieriger als heute, in Deutschland und weltweit. Aktuell gibt es zumindest theoretisch genügend Lebensmittel für alle, nur kommt die Nahrung bei Millionen Menschen nicht an. In Zukunft werden die Lebensmittel tatsächlich so knapp, dass dann nur noch alle satt werden können, wenn wir weitgehend auf Fleisch verzichten und die Klimakrise rechtzeitig stoppen.

Glauben Sie daran, dass uns eine geplante Abkehr vom Kapitalismus gelingen kann?

Da bin ich zwiegespalten. Rein intellektuell bin ich pessimistisch. Emotional habe ich noch Hoffnung. Es gibt bisher keine Schätzungen, wie stark unsere Wirtschaftsleistung schrumpfen muss, um klimaneutral zu werden. Aber mehr als minus 50 Prozent sind es bestimmt nicht. Dann wären wir immer noch so reich wie 1978. Wer damals schon gelebt hat, weiß: Wir waren genauso glücklich wie heute. Auch mit Einschränkungen könnte es also ein schönes, entspanntes Leben sein.