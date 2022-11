UN-Klimakonferenz: Zahlen, die jetzt Hoffnung machen

Emissionen sollten einen Preis haben

Die Verbrennung fossiler Brennstoffe treibt den Klimawandel voran. Zusätzlich zu ihrer Klimawirkung verpesten sie die Luft. Diese Auswirkungen haben einen Preis, der sich nicht in ihrem Marktpreis widerspiegelt. Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ist die Einführung einer CO 2 -Steuer. Der Zweck besteht darin, einen Teil dieser externen, sozialen Kosten auf dem Markt zu erfassen. Dadurch werden zum einen umweltschädliche Brennstoffe, Produkte und Dienstleistungen teurer. So würde es zum Beispiel attraktiver, Solarenergie zu nutzen statt Kohle zu verbrennen. Im Vergleich zu Tofu oder Fleischalternativen wäre Rindfleisch ein Luxusartikel. Zum anderen bedeutet es, dass diejenigen, die die Treibhausgase ausstoßen, auch dafür zahlen müssen. Einige Länder haben bereits eine CO 2 -Steuer eingeführt oder betreiben einen Emissionshandel, um den Ausstoß zu kompensieren. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Kipppunkte – Umbruch im System

Die Luftqualität in etlichen Großstädten hat sich verbessert

Dicht besiedelte Städte haben nicht nur das Problem, dass die Luftverschmutzung tendenziell höher ist, sondern auch, dass große Bevölkerungsgruppen den Auswirkungen ausgesetzt sind. Wie das Beispiel London zeigt, lässt sich die Luftqualität jedoch mit entsprechenden Anstrengungen verbessern. Nachdem der Feinstaubgehalt (feste oder flüssige Partikel, die in der Erdatmosphäre schweben wie Ruß, Rauch, Staub und Pollen) Ende des 19. Jahrhunderts einen Höchststand erreichte, begann die Kurve danach steil abzufallen. Die heutigen Werte liegen fast 40-mal niedriger als noch vor gut 100 Jahren. Um die große gesundheitliche Belastung durch die Luftverschmutzung auch in anderen Megacitys wie Delhi in Indien erfolgreich anzugehen, müssen Lösungen gefunden werden, die diesen Prozess für Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen beschleunigen.

Viele Säugetiere erleben ein Comeback in Europa

Immer mehr Menschen ernähren sich vegetarisch und vegan

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren viele der europäischen Säugetiere auf einen Bruchteil ihres historischen Bestandes geschrumpft. Jahrtausendelange Bejagung, Ausbeutung und der Verlust von Lebensräumen hatten sie in den Niedergang getrieben. Viele sind vollständig und unwiederbringlich ausgerottet worden. Doch etliche Säugetierpopulationen haben sich zuletzt erholen können und ein hoffnungsvoll stimmendes Comeback erlebt. So hat sich etwa der Biber im Durchschnitt um das 167-fache vermehrt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es in Europa wahrscheinlich nur noch einige tausend Biber. Heute sind es mehr als 1,2 Millionen.

Die Zahl der Vegetarier und Veganer in Deutschland wächst. Wie eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach unter rund 23 000 Menschen ab 14 Jahren zeigt, bezeichneten sich im Jahr 2020 auf die Bevölkerung hochgerechnet acht Millionen Menschen als Vegetarier oder Veganer. Im Vergleich zu 2016 entspricht das einem Zuwachs von rund 23 Prozent. Bei den Veganern fällt das Plus sehr deutlich aus: Im Vergleich zu 2016 verzichten rund 41 Prozent mehr Menschen auf jegliche tierische Erzeugnisse inklusive Milchprodukten, Eiern und Honig. Für viele ist der Tierschutz einer der Hauptgründe für ihre Entscheidung, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Doch auch die Sorge um das Klima trägt dazu bei. Denn die Fleischindustrie ist für einen großen Teil der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Bei der Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch werden 60 Kilogramm Treibhausgase (CO 2 -Äquivalente) freigesetzt. Bei Erbsen beispielsweise ist es nur ein Kilogramm pro Kilogramm.

Viele Veränderungen sind bereits unumkehrbar – insbesondere die Erwärmung der Ozeane, das Schmelzen der Eisschilde und der Anstieg des globalen Meeresspiegels. Es wird also auf jeden Fall schlimmer, bevor es besser werden kann. Doch der Wille zur Umkehr ist da. Die 27. UN-Klimakonferenz bietet die Chance, die Weichen zu stellen und kluge, konsequente Entscheidungen zu treffen. Jetzt kommt es darauf an, was wir Menschen daraus machen – jeder einzelne von uns.