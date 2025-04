Klimawandel: In Spitzbergen kommen die Walfängergräber aus dem Boden

© Lise Loktu / NIKU / Svalbard museum (Ausschnitt) Textilien früher und heute | Die Kleidungstücke der oberen Reihe wurden in den 1980er Jahren ausgegraben. Seitdem hat sich der Zustand der noch im Boden befindlichen Textilien stark verschlechtert, wie Funde seit 2016 zeigen (mittlere Reihe).

Welche Informationen die Gräber über die Menschen des 17. und 18. Jahrhunderts bereithalten, habe man bereits bei Ausgrabungen in den 1980er Jahren beobachten können. Die damals geborgenen Funde haben norwegische Fachleute seither immer wieder mit den neuesten Methoden untersucht, so zum Beispiel mit Hilfe der DNA- und Isotopenanalyse. Die Besatzungen kamen wahrscheinlich aus vielen Ländern Europas, schreibt die Denkmalbehörde in ihrem Onlinebeitrag. Ihre Skelette und die Kleidung gäben darum Auskunft über die ökonomischen, sozialen, religiösen und gesundheitlichen Lebensbedingungen der gesamteuropäischen Bevölkerung und nicht nur über jene der Walfänger auf ihren Fahrten.

Noch zu klären sei, ob die Friedhöfe auch verschiedene soziale Schichten innerhalb der Walfängergemeinde offenbaren. »Walfänger waren überwiegend arme Menschen«, erklärt Loktu. Auf einem Friedhof lägen jedoch Menschen, die auffallend größer waren als die Bestatteten der anderen Gräberfelder. Womöglich hatten sie als Kinder von Bessergestellten in der Kindheit mehr zu essen gehabt als der Durchschnitt der Bevölkerung.

Bei den meisten Toten deuten Abnutzungserscheinungen am Oberkörper auf harte Arbeit, die teils schon in frühester Jugend begann. Viele der Männer hatten demnach auch immer wieder Phasen der Unter- oder Mangelernährung durchlebt, vom Vitamin-C-Mangel und dem dadurch ausgelösten Skorbut ganz zu schweigen. Auch Verletzungen traten häufig auf. Knochenveränderungen im Bereich des Schultergürtels, wie man sie in ähnlicher Form bereits bei den Inuit beobachtet hat, deuten auf ausgiebiges Paddeln oder Rudern hin.